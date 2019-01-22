В Чувашии пьяный полицейский сбил двух пенсионерок, после чего скрылся. Одна из женщин скончалась на месте.

В Чувашии пьяный полицейский сбил двух пенсионерок, после чегоскрылся. Одна из женщин скончалась на месте.Трагедия произошла вечером 19 января в городе Ядрине вЧувашии. Пьяный полицейский на автомобиле Kia сбил двух женщин, которые шливдоль обочины дороги. После случившегося злоумышленник покинул местопреступления. В результате ДТП погибла 79-летняя женщина, а ее 69-летняяспутница была срочно доставлена в больницу.Мужчина уже задержан. Правоохранители выяснили,что преступление совершил старший следователь отдела МВД России по Ядринскомурайону. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют остальные подробностипроизошедшего.