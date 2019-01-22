В Чувашии пьяный полицейский сбил двух пенсионерок, после чего
скрылся. Одна из женщин скончалась на месте.
В Чувашии пьяный полицейский сбил двух пенсионерок, после чего
скрылся. Одна из женщин скончалась на месте.
Трагедия произошла вечером 19 января в городе Ядрине в
Чувашии. Пьяный полицейский на автомобиле Kia сбил двух женщин, которые шли
вдоль обочины дороги. После случившегося злоумышленник покинул место
преступления. В результате ДТП погибла 79-летняя женщина, а ее 69-летняя
спутница была срочно доставлена в больницу.
Мужчина уже задержан. Правоохранители выяснили,
что преступление совершил старший следователь отдела МВД России по Ядринскому
району. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют остальные подробности
произошедшего.