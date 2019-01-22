На Лолиту вновь набросились из-за ее позиции по Крыму. Перед Новым годом певица заявила, что полуостров принадлежит Украине, а сейчас всех прилетающих в аэропорт Симферополя, приветствует ее голос.

На Лолиту вновьнабросились из-за ее позиции по Крыму. Перед Новым годом певица заявила, чтополуостров принадлежит Украине, а сейчас всех прилетающих в аэропортСимферополя, приветствует ее голос.На это обратилвнимание блогер Александр Горный. "Прилетел в Симферополь, жду багаж, атут голос Лолиты Милявской, которая приветствует пассажиров аэропортаСимферополь, как она говорит – в самом живописном месте нашей страны", – написалГорный у себя в Facebook.В соцсетяхснова разгорелись споры: так что же случилось с Лолитой, если еще вчера она непризнавала Крым российским, а сегодня вещает о нем, как о самом лучшем местеРоссии?Оказалось,что запись голоса певицы была сделана еще в октябре, до того, как появилисьскандальные заявления Лолиты о Крыме, но наверняка еще тогда Лолита придерживаласьтого же мнения об украинской принадлежности республики."Похоже Лолита Марковна,как это принято говорить в подобных случаях, переобулась в воздухе. В душе унее Крым украинский, а вот в громкоговорителях аэропорта в Симферополе ей,похоже, приходится кривить душой и рассказывать о том, что это самый живописныйуголок России. А может это она так отрабатывает свое скандальное заявление поКрыму? – задается вопросом член экспертного совета по развитию информационного общества иСМИ при Госдуме Вадим Манукян.Блогер и политик предположил в интервью Dni.Ru, что поездкав Кев Лолите не светит. И вспомнил про Ксению Собчак, которая оказалась более разворотливой. И в Крым после референдумасъездила, и восторженно сообщила о геополитической победе России, и успелаполностью сменить свою позицию перед выборами."А Лолита Марковна пустьотрабатывает и вещает дальше правду из громкоговорителей. Со своей душой, ядумаю, она как-нибудь договорится", – резюмировал Манукян.Напомним, что в концедекабря 2018 года Лолита сделала громкое заявление, которое буквальновзбесило пользователей соцсетей. Певица сказала, что для нее Крым – этопо-прежнему Украина. Правда, позже она попыталась оправдаться и, как это обычнобывает в подобных случаях, заявила, что ее слова о Крыме были вырваны изконтекста.