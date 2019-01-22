На Лолиту вновь
набросились из-за ее позиции по Крыму. Перед Новым годом певица заявила, что
полуостров принадлежит Украине, а сейчас всех прилетающих в аэропорт
Симферополя, приветствует ее голос.
На Лолиту вновь
набросились из-за ее позиции по Крыму. Перед Новым годом певица заявила, что
полуостров принадлежит Украине, а сейчас всех прилетающих в аэропорт
Симферополя, приветствует ее голос.
На это обратил
внимание блогер Александр Горный. "Прилетел в Симферополь, жду багаж, а
тут голос Лолиты Милявской, которая приветствует пассажиров аэропорта
Симферополь, как она говорит – в самом живописном месте нашей страны", – написал
Горный у себя в Facebook.
В соцсетях
снова разгорелись споры: так что же случилось с Лолитой, если еще вчера она не
признавала Крым российским, а сегодня вещает о нем, как о самом лучшем месте
России?
Оказалось,
что запись голоса певицы была сделана еще в октябре, до того, как появились
скандальные заявления Лолиты о Крыме, но наверняка еще тогда Лолита придерживалась
того же мнения об украинской принадлежности республики.
"Похоже Лолита Марковна,
как это принято говорить в подобных случаях, переобулась в воздухе. В душе у
нее Крым украинский, а вот в громкоговорителях аэропорта в Симферополе ей,
похоже, приходится кривить душой и рассказывать о том, что это самый живописный
уголок России. А может это она так отрабатывает свое скандальное заявление по
Крыму? – задается вопросом член экспертного совета по развитию информационного общества и
СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Блогер и политик предположил в интервью Dni.Ru, что поездка
в Кев Лолите не светит. И вспомнил про Ксению Собчак, которая оказалась более разворотливой. И в Крым после референдума
съездила, и восторженно сообщила о геополитической победе России, и успела
полностью сменить свою позицию перед выборами.
"А Лолита Марковна пусть
отрабатывает и вещает дальше правду из громкоговорителей. Со своей душой, я
думаю, она как-нибудь договорится", – резюмировал Манукян.
Напомним, что в конце
декабря 2018 года Лолита сделала громкое заявление, которое буквально
взбесило пользователей соцсетей. Певица сказала, что для нее Крым – это
по-прежнему Украина. Правда, позже она попыталась оправдаться и, как это обычно
бывает в подобных случаях, заявила, что ее слова о Крыме были вырваны из
контекста.