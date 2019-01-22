Энциклопедия русского хип-хопа. В Москве представили новый фильма BEEF. Лента о целом музыкальном жанре и тех, кто в нём работает. Музыканты рассказывают, как начинали в России это направление, и как оно развивается сейчас. Снимали кино целых 9 лет.

Энциклопедия русского хип-хопа. В Москве представили новый фильма "BEEF". Лента о целом музыкальном жанре и тех, кто в нём работает. Музыканты рассказывают, как начинали в России это направление, и как оно развивается сейчас. Снимали кино целых 9 лет.Это не просто фильм, хотя бы потому, что такого в России ещё не было, а те, кто стал героями этого кино, начиная свой творческий путь, не могли подумать, что их музыку начнут слушать не просто тысячи, миллионы. Создатель первого фильма о русском хип-хопе BEEF, Роман Чумаков, он же Жиган, намеренно называет картину байопиком, а не документальным фильмом, отражающем историю жизни не одного конкретного рэп-артиста, а всех, кто сделал тот или иной вклад в рэп-культуру в России.Фильм BEEF это практически энциклопедия русского рэпа. Снимался он более 9 лет. Первые кадры датированы 2010 годом. Все те, кого слушают, чьи альбом покупают, на чьи концерты приходят. Оксимирон, Хаски, Баста, Птаха, Гуф, Децл, Каста, Тимати, и ещё десятки имён, и каждое знакомо слушателю.Эта картина не только для любителей жанра. И правда, смотреть ее стоит и молодежи и поколению старшему, ведь такого среза эпохи конкретной субкультуры ещё не экранизировали. Тут и те, кто сейчас собирает "Олимпийский", и те, чьи кассеты заслушивали до дыр в девяностых.Огромная работа, чтобы собрать в одной ленте всех тех, кто сегодня и является частью русского хип-хопа. BEEF — это серия уникальных интервью, охватывающих несколько лет, и раскрывших все слои развития рэп-музыки в России. Фильм уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.