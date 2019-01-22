Недавно певица опубликовала провокационный снимок в своем Instagram. Поклонники Валерии не смогли пройти мимо такого откровенного поста.

Недавно певица опубликовала провокационный снимок в своем Instagram. Поклонники Валерии не смогли пройти мимо такого откровенного поста.На фотографии продюсер и певица изображают султана иналожницу. стоит перед супругом на коленях. "Муж подписал это фото: "Ролевыеигры". У вас есть версии лучше?", – поинтересовалась у своих подписчиков звезда.Комментаторы принялись соревноваться в остроумии. "Поставьэту песню еще раз! Умоляю", "Где мой гонорар за декабрь?", "Господин, назначьменя любимой женой", "Я у твоих ног… Спасибо не говори, в этом тебе помог Бог… Егои благодари", "О, султан Сулейман, властелин мира и сердца моего. Хочу бытьлюбимой женой твоей", "Купи мне эту сумочку", – написали пользователи. Однаконе все комментарии получились удачными. Самое большое количество лайков набрал ответ артиста МаксимаГалкина. "Третьяковка. В. Серов. Девочка с персом", – написал юморист.