Российский хоккеист Никита Задоров, выступающий за команду
Колорадо Эвеланш, подрался со своим соперником Остином Уотсоном из
Нэшвилл Предаторз. Инцидент произошел во время матча чемпионата
НХЛ.
Российский хоккеист Никита Задоров, выступающий за команду
"Колорадо Эвеланш", подрался со своим соперником Остином Уотсоном из
"Нэшвилл Предаторз". Инцидент произошел во время матча чемпионата
НХЛ.
На записи можно увидеть, как Задоров провел силовой прием
против нападающего Калле Ярнкрока. За шведа вступился его товарищ Осин Уотсон. Американец подъехал к россиянину и стал выяснять отношения. Спор быстро перерос в
драку. Судья отправил двух хоккеистов на скамейку штрафников.
Матч закончился победой команды "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:1. Никита
Задорнов провел на льду всего 17 минут.