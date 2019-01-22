Российский хоккеист Никита Задоров, выступающий за команду Колорадо Эвеланш, подрался со своим соперником Остином Уотсоном из Нэшвилл Предаторз. Инцидент произошел во время матча чемпионата НХЛ.

Российский хоккеист Никита Задоров, выступающий за команду"Колорадо Эвеланш", подрался со своим соперником Остином Уотсоном из"Нэшвилл Предаторз". Инцидент произошел во время матча чемпионатаНХЛ.На записи можно увидеть, как Задоров провел силовой приемпротив нападающего Калле Ярнкрока. За шведа вступился его товарищ Осин Уотсон. Американец подъехал к россиянину и стал выяснять отношения. Спор быстро перерос вдраку. Судья отправил двух хоккеистов на скамейку штрафников.Матч закончился победой команды "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:1. НикитаЗадорнов провел на льду всего 17 минут.