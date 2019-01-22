Как и следовало ожидать, 25-я по счету встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина не привела к значимому прорыву в решении проблемы Курильских островов. Очевидно, что трехчасовые переговоры были тяжелыми, но стороны ограничились лишь дипломатическими заявлениями предстоящей кропотливой работе по поиску взаимовыгодных решений.

Каки следовало ожидать, 25-я по счету встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина непривела к значимому прорыву в решении проблемы Курильских островов. Очевидно,что трехчасовые переговоры были тяжелыми, но стороны ограничились лишьдипломатическими заявлениями предстоящей кропотливой работе попоиску взаимовыгодных решений.Передвизитом в Москву японский премьер фактически сам себя лишил хоть какой-тонадежды на возвращение Курил. После обнадеживающих, как показалось Синдзо Абэ,заявлений Владимира Путина, глава правительства сделал несколько некорректных заявлений.Экспертысходятся во мнении, что таким образом он серьезно осложнил поиски компромиссамежду Москвой и Токио.Итогомнеобдуманных заявлений Абэ стали плачевные результаты его сегодняшнего визита вроссийскую столицу. Условия мирного договора между Россией и Япониейдолжны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью,заявил после встречи с Абэ президент Владимир Путин.Говоря простымязыком, стороны пока остаются на своем: Россия Курилы не отдаст, потому чтобольшинство граждан выступают против этого. А Япония по-прежнему будетнастаивать на том, что острова принадлежат ей. А ведь всего-то, что просилаМосква у Токио – признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России надКурилами.Ноупрямый Синдзо Абэ и его окружение решили, что острова у них уже почти вкармане и стали делать откровенно провокационные заявления. Сначала японскиевласти согласились на два острова (Шикотан и Хабомаи), упомянутых в декларации1956 года. Причем, согласились так, как будто им их уже отдают.Верхомнаглости стало заявление Абэ о том, что россияне, проживающие на Курилах послесмены их юридического статуса, могут спокойно оставаться там. Масла вогонь подлили американцы: в Вашингтоне пообещали не размещать свои военные базына островах, которые Россия якобы уже готова передать Японии. Затем Синдзо Абэ поехална могилу своего отца и поклялся на ней, что урегулирует все проблемы сРоссией, вернет острова и подпишет с Москвой мирный договор.Причинойвсех этих действий и заявлений стали слова Владимира Путина о возможностипереговоров на тему принадлежности островов. "При обсуждении мирногодоговора стороны будут искать такую формулировку, которая устроит всех", –сказал президент в конце прошлого года. Видимо, японским политикам показалась,что Россия уже фактически рассталась с частью своей территории и осталось делоза малым – сесть в Кремле и подписать мирный договор.Но оказалось, что все не так просто и теперь Синдзо Абэ какистиному японцу остается сделать себе харакири, как когда-то самураи демонстрировали своемужество и чистоту помыслов перед богами и людьми. Но проблема в том, что внынешней Японии сильные духом люди перевелись, такую решимость сегодня вряд ликто сможет продемонстрировать, да и времена сейчас совсем другие.Поэтомуречь идет, скорее, о политическом харакири. К примеру, Абэ может уйти вотставку и пообещать навсегда покинуть политическую сцену. Если предположить,что японский премьер пойдет на такой шаг, то он войдет в историю страны не какнеудачник, а как человек, который сделал еще один шаг к подписанию мирногодоговора с Россией.