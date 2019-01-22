Смартфон стоит 7 тысяч рублей

Смартфон стоит 7 тысяч рублейВ середине декабря прошлого года в полицию в Селивановском районе поступило заявление от 36-летней местной жительницы о том, что у нее украли смартфон стоимостью 7 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители задержали подозреваемого - 29-летнего мужчину.Выяснилось, что в день кражи он и потерпевшая в гостях у общих знакомых распивали алкоголь. Пока женщина общалась с друзьями, подозреваемый взял со стола телефон. Его пропажу женщина обнаружила не сразу и в полицию обратилась только через 2 дня.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.