О том, что у участницы второго сезона Голоса Наргиз Закировой вздорный характер, известно давно. Несколько лет назад он покрыла площадной бранью продюсера Константина Буглевского. А теперь почем фунт лиха, узнал организатор концертов артистки Сергей Лавров.

О том, что у участницы второго сезона "Голоса" Наргиз Закировой вздорный характер, известно давно. Несколько лет назад он покрыла площадной бранью продюсера Константина Буглевского. А теперь почем фунт лиха, узнал организатор концертов артистки Сергей Лавров.О Лавров говорит просто: "Поднялась из грязи в князи. Начинала с перепевок американских хитов, которые в нашей глубинке были никому не нужны. Публика после концертов плевалась"."Потом гениальный Максим Фадеев написал ей целый ряд хитов. Спел с ней дуэтом. Зарядил ее песни на радио. И на волне успеха у нее напрочь сорвало крышу, – продолжает Лавров. – Поймала звездную болезнь. Стала беспробудно бухать. Даже на сцене не расставалась с бутылкой вискаря. Требовала, чтобы вопреки закону о запрете курения в общественных местах ей позволяли дымить за кулисами и в гостиничных номерах. Так как это было прописано в ее райдере, нам приходилось каждый раз договариваться с пожарными или платить за нее штрафы"."В довершении всего Наргиз поставила условие, чтобы на машинах ее перевозили исключительно в лежачем состоянии. Видимо, постоянно бухой так былоудобнее. Нам приходилось договариваться, чтобы в автобусахснимали ряды кресел и ставиливместо них матрас. По законуосуществлять такую модификацию транспортных средств запрещено. Из-за этого у нас постоянно возникали проблемы с полицией, – заверяет Лавров. – На недавний концерт в подмосковном Подольске ее везли в специально пригнанном из Нижнего Новгорода автобусе, оборудованном спальным местом".А недавно Наргиз устроила матерный разнос Сергею в соцсетях – под его безобидным комментарием поста Юлии Савичевой, оставленного два месяца назад. "Видимо, все это время бухала и только сейчас обратила на него внимание", – вздыхает Лавров.Утихомирить ему удалось после обращения к Фадееву. "Если эта певицаузбекского происхождения с американским гражданством будет идальше меня оскорблять, я попрошу соответствующие органыпроверить, насколько законноона осуществляет свою трудовуюдеятельность в России. В своевремя Федеральная миграционная служба задерживала еев Нижневартовске за работу без надлежащего разрешения. Пусть закроют ей въезд в Россию лет напять!" – цитирует Лаврова