Про то, что у участницы второго сезона Голоса Наргиз Закировой вздорный характер, известно давно. Несколько лет назад он покрыла площадной бранью продюсера Константина Буглевского. Теперь же по чем фунт лиха узнать организатор концертов артистки Сергей Лавров.
Про то, что у участницы второго сезона "Голоса" Наргиз Закировой вздорный характер, известно давно. Несколько лет назад он покрыла площадной бранью продюсера Константина Буглевского. Теперь же по чем фунт лиха узнать организатор концертов артистки Сергей Лавров.
Про Лавров говорит просто: "Поднялась из грязи в князи. Она начинала с перепевок американских хитов, которые в нашей глубинке были никому не нужны. Публика после концертов плевалась".
"Потом гениальный Максим Фадеев написал ей целый ряд хитов. Сам с пел с ней дуэтом. Зарядил ее песни на радио. И на волне успеха у нее напрочь сорвало крышу. – продолжает Лавров. – Она поймала звездную болезнь. Стала беспробудно бухать. Даже не сцене не расставалась с бутылкой вискаря. Требовала, чтобы вопреки закону о запрете курения в общественных местах ей позволяли дымить за кулисами и в гостиничных номерах. Так как это было прописано в ее райдере, нам приходилось каждый раз договариваться с пожарными или платить за нее штрафы".
"В довершении всего Наргиз поставила условие, чтобы на машинах ее перевозили исключительно в лежачем состоянии. Видимо,
ей постоянно бухой, так было
удобнее. Нам приходилось договариваться, чтобы в автобусах
снимали ряды кресел и ставили
вместо них матрас. По закону
осуществлять такую модификацию транспортных средств запрещено. Из-за этого у нас постоянно возникали проблемы с полицией", – заверил Лавров. Поэтому на недавний концерт в подмосковном Подольске ее везли на специально пригнанном из Нижнего Новгорода автобусе, оборудованным спальным местом".
А недавно Наргиз устроила матерный разнос Лаврову в соцсетях – причем под его безобидным комментарием поста Юлии Савичевой, оставленного еще два месяца назад. "Видимо, все это время бухала и только сейчас обратила на него внимание", – вздыхает Лавров.
Утихомирить ему удалось
у лишь после обращения к Максиму Фадееву. "Если эта певица
узбекского происхождения с американским гражданство будет и
дальше меня оскорблять, я попрошу соответствующие органы
проверить, насколько законно
она осуществляет свою трудовую
деятельность в России. В свое
время Федеральная миграционная служба уже задерживала ее
в Нижневартовске за работу без надлежащего разрешения. Пусть закроют ей въезд в Россию лет на
пять!", – цитирует Лаврова