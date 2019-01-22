Про то, что у участницы второго сезона Голоса Наргиз Закировой вздорный характер, известно давно. Несколько лет назад он покрыла площадной бранью продюсера Константина Буглевского. Теперь же по чем фунт лиха узнать организатор концертов артистки Сергей Лавров.

Про то, что у участницы второго сезона "Голоса" Наргиз Закировой вздорный характер, известно давно. Несколько лет назад он покрыла площадной бранью продюсера Константина Буглевского. Теперь же по чем фунт лиха узнать организатор концертов артистки Сергей Лавров.Про Лавров говорит просто: "Поднялась из грязи в князи. Она начинала с перепевок американских хитов, которые в нашей глубинке были никому не нужны. Публика после концертов плевалась"."Потом гениальный Максим Фадеев написал ей целый ряд хитов. Сам с пел с ней дуэтом. Зарядил ее песни на радио. И на волне успеха у нее напрочь сорвало крышу. – продолжает Лавров. – Она поймала звездную болезнь. Стала беспробудно бухать. Даже не сцене не расставалась с бутылкой вискаря. Требовала, чтобы вопреки закону о запрете курения в общественных местах ей позволяли дымить за кулисами и в гостиничных номерах. Так как это было прописано в ее райдере, нам приходилось каждый раз договариваться с пожарными или платить за нее штрафы"."В довершении всего Наргиз поставила условие, чтобы на машинах ее перевозили исключительно в лежачем состоянии. Видимо,ей постоянно бухой, так былоудобнее. Нам приходилось договариваться, чтобы в автобусахснимали ряды кресел и ставиливместо них матрас. По законуосуществлять такую модификацию транспортных средств запрещено. Из-за этого у нас постоянно возникали проблемы с полицией", – заверил Лавров. Поэтому на недавний концерт в подмосковном Подольске ее везли на специально пригнанном из Нижнего Новгорода автобусе, оборудованным спальным местом".А недавно Наргиз устроила матерный разнос Лаврову в соцсетях – причем под его безобидным комментарием поста Юлии Савичевой, оставленного еще два месяца назад. "Видимо, все это время бухала и только сейчас обратила на него внимание", – вздыхает Лавров.Утихомирить ему удалосьу лишь после обращения к Максиму Фадееву. "Если эта певицаузбекского происхождения с американским гражданство будет идальше меня оскорблять, я попрошу соответствующие органыпроверить, насколько законноона осуществляет свою трудовуюдеятельность в России. В своевремя Федеральная миграционная служба уже задерживала еев Нижневартовске за работу без надлежащего разрешения. Пусть закроют ей въезд в Россию лет напять!", – цитирует Лаврова