Василиса Лобанова страдает от приступов тахикардии. Болезнь обострилась сразу после гибели ее сестры Полины, которая в прошлом была участницей реалити-шоу Дом-2.

Василиса Лобанова страдает от приступов тахикардии. Болезнь обострилась сразу после гибели ее сестры Полины, которая в прошлом была участницей реалити-шоу "Дом-2".В минувший понедельник, 21 января, Василиса опубликовала всвоем микроблоге пост, в котором рассказала о своем диагнозе. Она сообщила,что проблемы с сердцем у нее начались еще много лет назад после смерти матери. Следующимударом в ее жизни стал уход бабушки."В связи с потерей мамы в2004 году, после сильного стресса/срыва у меня начались резкие приступы. Первыймой приступ был 180 ударов, это было очень много. В то время приступы были оченьредкие, раз в полгода. Они меня не сильно беспокоили. Дальше я потерялабабушку, это опять срыв для моей психики, приступы начали учащаться от 1 до 10раз в месяц", – поделилась Лобанова.После этого женщина посетила врача в своем городе, который не обнаружил ничего необычного в ее симптомах. Тогда она обратилась за помощью к специалистам в Москве, но онитоже не смогли поставить ей четкий диагноз. "Даже в Склиф обращалась, но и там развелипросто руками, хоть и смотрел сам профессор, странно, да?" – отметила сестразвезды "".Когда летом 2018 года ушлаиз жизни Полина, то приступы у Василисы стали случаться почти каждую ночь. "А вот когдая уже потеряла сестру, тут стало ещё хуже.... Но самое страшное, что сердцестало не просто разгоняться, а замирать", – поделилась женщина. Лобанова ужепережила несколько операций, но она боится, что следующий приступ может стать для нее последним.Напомним, героиня телепроекта"" умерла летом 2018 года. За несколько часов до трагедииПолина находилась в клубе с друзьями, где принимала запрещенные вещества. Телодевушки позднее обнаружили в квартире ее знакомого. Врачи сообщили, чтопричиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.