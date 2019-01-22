Василиса Лобанова страдает от приступов тахикардии. Болезнь обострилась сразу после гибели ее сестры Полины, которая в прошлом была участницей реалити-шоу Дом-2.
Василиса Лобанова страдает от приступов тахикардии. Болезнь обострилась сразу после гибели ее сестры Полины, которая в прошлом была участницей реалити-шоу "Дом-2".
В минувший понедельник, 21 января, Василиса опубликовала в
своем микроблоге пост, в котором рассказала о своем диагнозе. Она сообщила,
что проблемы с сердцем у нее начались еще много лет назад после смерти матери. Следующим
ударом в ее жизни стал уход бабушки.
"В связи с потерей мамы в
2004 году, после сильного стресса/срыва у меня начались резкие приступы. Первый
мой приступ был 180 ударов, это было очень много. В то время приступы были очень
редкие, раз в полгода. Они меня не сильно беспокоили. Дальше я потеряла
бабушку, это опять срыв для моей психики, приступы начали учащаться от 1 до 10
раз в месяц", – поделилась Лобанова.
После этого женщина посетила врача в своем городе, который не обнаружил ничего необычного в ее симптомах. Тогда она обратилась за помощью к специалистам в Москве, но они
тоже не смогли поставить ей четкий диагноз. "Даже в Склиф обращалась, но и там развели
просто руками, хоть и смотрел сам профессор, странно, да?" – отметила сестра
звезды "".
Когда летом 2018 года ушла
из жизни Полина, то приступы у Василисы стали случаться почти каждую ночь. "А вот когда
я уже потеряла сестру, тут стало ещё хуже.... Но самое страшное, что сердце
стало не просто разгоняться, а замирать", – поделилась женщина. Лобанова уже
пережила несколько операций, но она боится, что следующий приступ может стать для нее последним.
Напомним, героиня телепроекта
"" умерла летом 2018 года. За несколько часов до трагедии
Полина находилась в клубе с друзьями, где принимала запрещенные вещества. Тело
девушки позднее обнаружили в квартире ее знакомого. Врачи сообщили, что
причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.