По меньшей мере, 14 человек погибли и 16 пострадали в Пакистане при столкновении грузовика и автобуса, направлявшегося из Карачи в Панджгур.

По меньшей мере, 14 человек погибли и 16 пострадали в Пакистане при столкновении грузовика и автобуса, направлявшегося из Карачи в Панджгур.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал издание Dawn. По его данным, на месте ДТП вспыхнул сильный пожар, поскольку грузовик перевозил топливо.При этом из-за удара в автобусе оказались заблокированы пассажиры. Пострадавшие в аварии экстренно госпитализированы в Карачи, причем пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.На месте ЧП работают спасательные службы, которые борются с пожаром.