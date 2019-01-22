Лидер группировки Ленинград часто откликается на злободневные темы в своих произведениях. В одном из своих последних стихотворений Сергей Шнуров высмеял балерину Анастасию Волочкову и ее любовь к шпагату.

Лидер группировки "Ленинград" часто откликается назлободневные темы в своих произведениях. В одном из своих последних стихотворенийСергей Шнуров высмеял балерину Анастасию Волочкову и ее любовь к шпагату.Гастроли коллектива подошли к концу, и музыкант решил отправитьсяотдыхать на острова Теркс и Кайкос. Фотографиями из отпуска он делится сосвоими подписчиками в микроблоге в Instagram. На одном из снимков исполнитель позирует у бассейна. К нему добавил сатирическое стихотворение, в котором высмеял российскуюбалерину.В ироничной манере солист дает полезный совет всем людям, которыене обладают талантом, но очень хотят приобрести популярность. Лидер "Ленинграда" предлагаетим последовать примеру Анастасии Волочковой – всегда садиться на шпагат."Кто талантом небогат,Ну, а че такова?Делайте везде шпагат,Как Н. Волочкова.Зашумит и вам прибой.Бросьте мысли тяжки.В ситуации любойРаздвигайте ляжки.На лице, – мерси баку,Ленточка на письке.К вам рекою потекутЛайки и подписки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.Пользователи оценили юмор Шнурова. "Какой Пушкин? Вот Серега– это классика", "Это шедевр! У вас талант на такие стишки. Мне очень нравится.Самое главное – всегда в тему и по делу", "В точку!", "Не в бровь, а в глаз!Молодец", "Гениально", – написали комментаторы.Многие подписчики решилиотправить ответ в стихотворной форме. "Гром гремит, гроза идет / Чтоопять такое? / Снова Шнуров замахнулся / Пальцем на святое? / Надвигаетсягроза, / В страхе мирный атом, / Ждем язвительный ответ /С фирменнымшпагатом...", "То тут, то там / Однообразные шпагаты! / Как бы развидеть этонам? Настюша, в чем мы виноваты?".