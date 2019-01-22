Лидер группировки Ленинград часто откликается на
злободневные темы в своих произведениях. В одном из своих последних стихотворений
Сергей Шнуров высмеял балерину Анастасию Волочкову и ее любовь к шпагату.
Лидер группировки "Ленинград" часто откликается на
злободневные темы в своих произведениях. В одном из своих последних стихотворений
Сергей Шнуров высмеял балерину Анастасию Волочкову и ее любовь к шпагату.
Гастроли коллектива подошли к концу, и музыкант решил отправиться
отдыхать на острова Теркс и Кайкос. Фотографиями из отпуска он делится со
своими подписчиками в микроблоге в Instagram. На одном из снимков исполнитель позирует у бассейна. К нему добавил сатирическое стихотворение, в котором высмеял российскую
балерину.
В ироничной манере солист дает полезный совет всем людям, которые
не обладают талантом, но очень хотят приобрести популярность. Лидер "Ленинграда" предлагает
им последовать примеру Анастасии Волочковой – всегда садиться на шпагат.
"Кто талантом небогат,
Ну, а че такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.
На лице, – мерси баку,
Ленточка на письке.
К вам рекою потекут
Лайки и подписки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.
Пользователи оценили юмор Шнурова. "Какой Пушкин? Вот Серега
– это классика", "Это шедевр! У вас талант на такие стишки. Мне очень нравится.
Самое главное – всегда в тему и по делу", "В точку!", "Не в бровь, а в глаз!
Молодец", "Гениально", – написали комментаторы.
Многие подписчики решили
отправить ответ в стихотворной форме. "Гром гремит, гроза идет / Что
опять такое? / Снова Шнуров замахнулся / Пальцем на святое? / Надвигается
гроза, / В страхе мирный атом, / Ждем язвительный ответ /С фирменным
шпагатом...", "То тут, то там / Однообразные шпагаты! / Как бы развидеть это
нам? Настюша, в чем мы виноваты?".