Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов, горящих в нейтральных водах Черного моря.

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов, горящих в нейтральных водах Черного моря.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.Тем временем, как сообщили в Росморречфлоте, спасатели подняли в районе трагедии 11 погибшего моряка. Отмечается, что трупы еще трех погибших ушли под воду.12 членов экипажей спасены.21 января во время перекачки топлива с одного судна на другое (оба под флагом Танзании) — "Канди" и "Маэстро" в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым) в нейтральных водах вспыхнул пожар, охвативший корабли.Моряки обоих судов, граждане Турции и Индии, спасаясь от огня, начали прыгать в море. Им на помощь пришли аварийно-спасательные суда полуострова.