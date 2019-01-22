Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого.

20 января текущего года 59-летний житель города Мурома, приехав в свой дом, расположенный недалеко от районного центра, увидел, что оконное стекло в доме разбито. При осмотре жилища хозяин обнаружил пропажу газового баллона. Мужчина обратился с заявлением в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский».В состав следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия, были включены инспектор-кинолог и служебная собака Шарки. Сотрудниками полиции было установлено, что со времени хищения прошло уже более трех суток. Однако, служебной овчарке удалось выйти на след подозреваемого. Шарки привел полицейских к расположенному неподалеку дому, жильцы которого пояснили, что несколько дней назад приобрели газовый баллон у односельчанина, 35-летнего безработного местного жителя.Данный гражданин был задержан сотрудниками полиции. Фигурант признался, что проник в чужой дом с целью наживы.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Похищенное имущество изъято. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.Справочно:В МО МВД России «Муромский» на службе состоят пять собак породы немецкая овчарка. В 2018 году с помощью служебных собак сотрудниками полиции было раскрыто 14 преступлений.