Ксению Собчак обвинили в том, что она спровоцировала драку
между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. На телеведущую обрушилась
волна критики после неприятного инцидента в ресторане.
Ксению Собчак обвинили в том, что она спровоцировала драку
между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. На телеведущую обрушилась
волна критики после неприятного инцидента в ресторане.
Слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак
ходят еще с конца прошлого года. Телеведущую не раз видели в компании
театрального режиссера Константина Богомолова. О реакции Виторгана до
последнего времени можно было судить лишь по его постам в соцсетях.
Однако в конце концов соперники выяснили отношения в
реальности. Неожиданная встреча состоялась в кафе, где проводили время Собчак с
Богомоловым. Туда заглянул Виторган, и дело закончилось разбитым носом
театрального режиссера.
Подписчики Собчак в Instagram поведения Ксении не одобрили. Они считают, что
телеведущая сознательно провоцирует своего супруга на необдуманные поступки. "Зачем
вы унижаете Максима? Он вынужден драться с Богомоловым! Не провоцируйте мужа,
он же мужчина!", "Макс красавчик...в любом случае многие на его
стороне...", – возмущаются комментаторы.
Сама Ксения ни инцидент, ни возмущенные обращения подписчиков никак не комментирует. В микроблоге телеведущая опубликовала пост с фотографией своего литературного шедевра – "Энциклопедии лоха". Однако подписчики вместо того, чтобы восторгаться писательским талантом светской львицы, решили высказать свое мнение о ее семейных проблемах.
В то же время, не все поклонники Максима оправдывают его
поступок. Некоторые пишут, что Виторганом
движет отчаянье – он слишком привык к сытой жизни с , и ему не хочется
терять "кошелек".
Комментаторы отмечают, что в последнее время у
актера не так уж много проектов – а,
соответственно, и доходов. А поклонники светской львицы добавляют – возможно,
поэтому Собчак и попыталась найти себе более состоятельного мужчину на стороне.