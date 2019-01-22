Ксению Собчак обвинили в том, что она спровоцировала драку между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. На телеведущую обрушилась волна критики после неприятного инцидента в ресторане.

Ксению Собчак обвинили в том, что она спровоцировала дракумежду Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. На телеведущую обрушиласьволна критики после неприятного инцидента в ресторане.Слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчакходят еще с конца прошлого года. Телеведущую не раз видели в компаниитеатрального режиссера Константина Богомолова. О реакции Виторгана допоследнего времени можно было судить лишь по его постам в соцсетях.Однако в конце концов соперники выяснили отношения вреальности. Неожиданная встреча состоялась в кафе, где проводили время Собчак сБогомоловым. Туда заглянул Виторган, и дело закончилось разбитым носомтеатрального режиссера.Подписчики Собчак в Instagram поведения Ксении не одобрили. Они считают, чтотелеведущая сознательно провоцирует своего супруга на необдуманные поступки. "Зачемвы унижаете Максима? Он вынужден драться с Богомоловым! Не провоцируйте мужа,он же мужчина!", "Макс красавчик...в любом случае многие на егостороне...", – возмущаются комментаторы.Сама Ксения ни инцидент, ни возмущенные обращения подписчиков никак не комментирует. В микроблоге телеведущая опубликовала пост с фотографией своего литературного шедевра – "Энциклопедии лоха". Однако подписчики вместо того, чтобы восторгаться писательским талантом светской львицы, решили высказать свое мнение о ее семейных проблемах.В то же время, не все поклонники Максима оправдывают егопоступок. Некоторые пишут, что Виторганомдвижет отчаянье – он слишком привык к сытой жизни с , и ему не хочетсятерять "кошелек".Комментаторы отмечают, что в последнее время уактера не так уж много проектов – а,соответственно, и доходов. А поклонники светской львицы добавляют – возможно,поэтому Собчак и попыталась найти себе более состоятельного мужчину на стороне.