Российские клубы продолжают подготовку ко второй половине футбольного сезона. В Катаре московский Спартак в рамках одного из коммерческих турниров одержал победу над Ростовом, проигрывая по ходу матча. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Российские клубы продолжают подготовку ко второй половине футбольного сезона. В Катаре московский "Спартак" в рамках одного из коммерческих турниров одержал победу над "Ростовом", проигрывая по ходу матча. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "красно-белых".Ростовчане первыми отметились забитым голом, когда на 40 минуте забил Видар Кьяртанссон. После перерыва спартаковцы отыгрались – на 58 минуте Луис Адриано успешно реализовал пенальти.Подопечные Валерия Карпина имели возможность вернуть себе преимущество, когда на 90 минуте Алексей Ионов получил возможность забить с 11-метровой точки, однако голкипер "Спартака" Александр Максименко взял удар нападающего "Ростова".Кульминацией встречи стала 91 минута, когда Денис Глушаков оказался перед пустым углом ворот "желто-синих", получил пас от партнера по команде и в одно касание направил мяч в цель.Следующим соперником "Спартака" по турниру станет санкт-петербургский "Зенит". В то же время "Ростов" сыграет с московским "Локомотивом". Обе игры состоятся 25 января.