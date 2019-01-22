Моряков, который спасли с двух горящих судов в Керченском проливе, в ближайшее время доставят в Керчь. Ночью это не удавалось сделать из-за шторма. В результате ЧП с танкерами, которые шли под флагом Танзании, погибли 10 человек.

Моряков, который спасли с двух горящих судов в Керченском проливе, в ближайшее время доставят в Керчь.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота, в пять часов утра буксир "Меркурий" принял на борт спасенных моряков и тела погибших. Ночью их не удавалось переправить в Керчь из-за штормовой погоды.ЧП на танкерах "Канди" и "Маэстро" произошло во время перегрузки топлива с борта на борт за пределами территориальных вод России. Суда шли под флагом Танзании, а моряки — граждане Турции и Индии, уточняет "Россия 24". Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке.Всего на борту двух судов находились 32 человека. По последним данным, в результате инцидента 10 человек погибли, 12 удалось спасти. Еще десять считаются пропавшими без вести. Однако, как сообщает РИА Новости, спасатели уже не надеются найти живыми пропавших моряков. По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую. Горение на танкерах продолжается.