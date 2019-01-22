Специалисты Мосприроды в связи с предстоящими морозами просят жителей столицы подкармливать зимующих водоплавающих птиц кашкой из творога, белого хлеба и зелени, а синиц - несоленым салом, овсяными хлопьями и не жареными семечками.

Специалисты "Мосприроды" в связи с предстоящими морозами просят жителей столицы подкармливать зимующих водоплавающих птиц кашкой из творога, белого хлеба и зелени, а синиц — несоленым салом, овсяными хлопьями и не жареными семечками.Как передает РИА Новости, об этом рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, подчеркнув, что птиц ни в коем случае нельзя кормить сдобой и черным хлебом, острыми и солеными продуктами.Экологи отметили, что корм пернатым надо менять примерно каждые два дня и заботиться о том, чтобы кормушка была без острых краев, дабы птицы не поранили о нее свои крылья.Метеорологи предупредили, что на этой неделе жителей Москвы ожидают сильные морозы — в ночь с 22 на 23 января столбик термометра может опуститься до -25°, а днем до -13° …-15° градусов​​​. Такие показатели на 5-6 ° градусов ниже многолетних значений.Отмечается, что из-за снежных зим у птиц возникают сложности с добычей естественного корма и вся надежда на сердобольных людей. Всего же в столице за все годы наблюдения зафиксировано более 100 видов зимующих птиц.