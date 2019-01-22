Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова подключилась к
набирающему популярность флешмобу #10yearschallenge. Подписчики модели долго не
могли поверить, что на снимках действительно 13-летняя Настя – уж очень взросло
она выглядит на этом фото.
Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова подключилась к
набирающему популярность флешмобу #10yearschallenge. Подписчики модели долго не
могли поверить, что на снимках действительно 13-летняя Настя – уж очень взросло
она выглядит на этом фото.
Флешмоб с публикацией фотографий десятилетней давности не
обошел стороной многих российских знаменитостей. В их числе оказалась и Анастасия
Решетова. В своем микроблоге она поделилась снимком, где была запечатлена в
13-ти летнем возрасте.
На старой фотографии подруга Тимура Юнусова выглядит гораздо
старше, чем на нынешних снимках, заметили подписчики. Некоторые обратили
внимание на изменения формы носа и размера груди избранницы Тимати.
"Не в обиду, конечно, но ты не выглядишь на свой
возраст на фото слева", "Даже сейчас моложе кажешься, чем раньше",
"Ты там выглядишь на все 20", "В 13 выглядели старше чем
сейчас...", удивляются поклонники . Кое-кто заявил, что в свои 27 лет
выглядел моложе.
И все же поклонники согласились, что девушка хороша на всех
фотографиях. А с годами стала лучше выглядеть, расцвела и стала настоящей
красавицей.
Как сообщалось, Тимати более недели назад отправился в отпуск на роскошный остров вместе с дочерью Алисой и своей девушкой Анастасией Вдали от столичной суеты артист расслабился и захотел почувствовать себя настоящим дикарем. Рэпер признался, что ходит "как бомж" – везде босиком. Музыкант перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант и парфюм. Реакция Решетовой на "перезагрузку" ее бойфренда пока неизвестна.