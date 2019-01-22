Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова подключилась к набирающему популярность флешмобу #10yearschallenge. Подписчики модели долго не могли поверить, что на снимках действительно 13-летняя Настя – уж очень взросло она выглядит на этом фото.

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова подключилась кнабирающему популярность флешмобу #10yearschallenge. Подписчики модели долго немогли поверить, что на снимках действительно 13-летняя Настя – уж очень взрослоона выглядит на этом фото.Флешмоб с публикацией фотографий десятилетней давности необошел стороной многих российских знаменитостей. В их числе оказалась и АнастасияРешетова. В своем микроблоге она поделилась снимком, где была запечатлена в13-ти летнем возрасте.На старой фотографии подруга Тимура Юнусова выглядит гораздостарше, чем на нынешних снимках, заметили подписчики. Некоторые обратиливнимание на изменения формы носа и размера груди избранницы Тимати."Не в обиду, конечно, но ты не выглядишь на свойвозраст на фото слева", "Даже сейчас моложе кажешься, чем раньше","Ты там выглядишь на все 20", "В 13 выглядели старше чемсейчас...", удивляются поклонники . Кое-кто заявил, что в свои 27 летвыглядел моложе.И все же поклонники согласились, что девушка хороша на всехфотографиях. А с годами стала лучше выглядеть, расцвела и стала настоящейкрасавицей.Как сообщалось, Тимати более недели назад отправился в отпуск на роскошный остров вместе с дочерью Алисой и своей девушкой Анастасией Вдали от столичной суеты артист расслабился и захотел почувствовать себя настоящим дикарем. Рэпер признался, что ходит "как бомж" – везде босиком. Музыкант перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант и парфюм. Реакция Решетовой на "перезагрузку" ее бойфренда пока неизвестна.