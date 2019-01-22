На проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии определился первый полуфиналист в мужском одиночном разряде. Им стал греческий теннисист Стефанос Циципас, обыгравший испанца Роберто Баутисту-Агута.

На проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии определился первый полуфиналист в мужском одиночном разряде. Им стал греческий теннисист Стефанос Циципас, обыгравший испанца Роберто Баутисту-Агута.Поединок продолжался 3 часа 15 минут и завершился победой Циципаса, посеянного под 14 номером — 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). В полуфинале 21-летний Стефанос встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Франсис Тьяфо (США).Внук знаменитого советского футболиста, олимпийского чемпиона Сергея Сальникова Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в полуфинал турниров Большого шлема. Ранее Стефанос нанес поражение знаменитому швейцарцу Роджеру Федереру.