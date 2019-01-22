В регионе стартовала всероссийская акция МВД, приуроченная к Дню российского студенчества.

В преддверии Дня российского студенчества МВД России проводит ежегодную всероссийскую акцию «Студенческий десант», в рамках которой органы внутренних дел принимают на однодневную стажировку в своих подразделениях студентов учебных заведений.22 января более 170 студентов из образовательных учреждений города Владимира после короткого инструктажа отправились в различные подразделения регионального и городского Управлений МВД России.В ходе стажировки студенты общаются с сотрудниками полиции, получают ответы на вопросы, связанные с организацией работы полицейских и поступления на службу в органы внутренних дел.Студенты делятся своим мнением об акции, фотографиями и видеоматериалами в социальных сетях, размещая сообщения с хештегами #студенческийдесант33, #студенческийдесант2019, #мвд33 и другими.Акция проходит во всех территориальных отделах МВД России на районном уровне с 20 по 24 января.Информация о мероприятиях, проводимых в рамках акции, публикуются в специальной рубрике.