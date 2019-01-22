Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своем отношении к лидеру России. По его мнению, Владимир Путин всегда производил впечатление тактичного и порядочного человека.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своем отношении к лидеру России. По его мнению,
Владимир Путин
всегда производил впечатление тактичного и порядочного человека.
Недавно экс-глава страны стал гостем программы "Мага" на
телеканале "112 Украина". В интервью Виктор Ющенко признался, что сотрудничество с принесло ему много положительных эпизодов.
"Я не могу что-то плохое сказать о
наших отношениях. Это правда... Те контакты, а их было очень много, и на уровне
премьерства, и на уровне президентства, они мне много чего принесли интересного",
– поделился он.
Более того, Виктор утверждает, что российский президент всегда с большим
уважением относился к своим оппонентам и обращался к ним на "Вы". Он никогда не
позволял себе говорить грубых слов.
"Я не помню случая, чтобы он сказал что-то
подлое, чтобы он это сделал брутально, без уважения. всегда был
достаточно тактичным мужчиной. Он никогда не говорил "нет". Он всегда
говорил "вы", – цитирует Ющенко "Обозреватель".
Напомним, Ющенко занимал пост президента страны с
2005 по 2010 год. До этого он в течение шести лет возглавлял Национальный банк страны, а с
1999 по 2001 год занимал пост премьер-министра. К власти Виктор пришел после массовых выступлений
своих сторонников на Майдане, которые не согласились с результатами второго
тура президентских выборов.