Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своем отношении к лидеру России. По его мнению, Владимир Путин всегда производил впечатление тактичного и порядочного человека.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своем отношении к лидеру России. По его мнению,Владимир Путинвсегда производил впечатление тактичного и порядочного человека.Недавно экс-глава страны стал гостем программы "Мага" нателеканале "112 Украина". В интервью Виктор Ющенко признался, что сотрудничество с принесло ему много положительных эпизодов."Я не могу что-то плохое сказать онаших отношениях. Это правда... Те контакты, а их было очень много, и на уровнепремьерства, и на уровне президентства, они мне много чего принесли интересного",– поделился он.Более того, Виктор утверждает, что российский президент всегда с большимуважением относился к своим оппонентам и обращался к ним на "Вы". Он никогда непозволял себе говорить грубых слов."Я не помню случая, чтобы он сказал что-топодлое, чтобы он это сделал брутально, без уважения. всегда былдостаточно тактичным мужчиной. Он никогда не говорил "нет". Он всегдаговорил "вы", – цитирует Ющенко "Обозреватель".Напомним, Ющенко занимал пост президента страны с2005 по 2010 год. До этого он в течение шести лет возглавлял Национальный банк страны, а с1999 по 2001 год занимал пост премьер-министра. К власти Виктор пришел после массовых выступленийсвоих сторонников на Майдане, которые не согласились с результатами второготура президентских выборов.