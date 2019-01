Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушили США, а не Россия. Об этом заявляет американский журнал Нэйшн. Издание пишет, что Вашингтон постоянно провоцирует Москву. И пока некоторые СМИ, например, Нью-Йорк Таймс, возлагают вину за прекращение договора на Россию, США размещают в Европе свою систему противоракетной обороны Иджис.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушили США, а не Россия. Об этом заявляет американский журнал "Нэйшн". Издание пишет, что Вашингтон постоянно провоцирует Москву. И пока некоторые СМИ, например, "Нью-Йорк Таймс", возлагают вину за прекращение договора на Россию, США размещают в Европе свою систему противоракетной обороны "Иджис". А её радар, сообщает "Нэйшн", направлен именно на средние и малые дистанции.На прошлой неделе в Женеве состоялись консультации России и Штатов по поводу ДРСМД, напоминает телеканал "Россия 24". Американцы в очередной раз обвинили Москву в нарушении договора и заявили, что в феврале начнут процесс выхода из соглашения, если Россия не уничтожит свою ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД."Американские эксперты и военные, и особенно журналисты The New York Times, должны задаться вопросом, не могли ли США сделать что-то такое, что спровоцировало Россию на ответные действия, и затем уже искать выход из сложившейся политической напряженности", — пишет еженедельник The Nation.