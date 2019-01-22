Алене Водонаевой надоело каре. Это побудило замужнюю звезду,
мать восьмилетнего мальчугана, станцевать перед видеокамерой в весьма
откровенном наряде. Поклонников неприличный танец шокировал.
Алене Водонаевой надоело каре. Это побудило замужнюю звезду,
мать восьмилетнего мальчугана, станцевать перед видеокамерой в весьма
откровенном наряде. Поклонников "неприличный" танец шокировал.
Блог бывшей звезды "Дома-2", как отмечают
журналисты, сегодня главный источник дохода Водонаевой. Чтобы доходы не падали,
нужен качественный "контент", так что звезде приходится постоянно
придумывать что-то новое.
На сей раз пышногрудая красавица решила устроить танцы в
откровенном боди и высоких ботфортах. Подписчики удивились, так как танец
напоминал популярный у молодежи тверк. Поклонники решили, что нелишне напомнить
звезде о ее семейном статусе.
"Ты замужем. Скромнее надо быть", "Алена!
Совесть имей! Это не прилично так выглядеть!", "Выглядит так, как
будто надоел муж, а не каре", "Вам
муж разрешает такое? Уххх, не любит, Алена, он вас. Любящий муж заревновал бы",
"И правда, ты же замужем!", – комментируют танцевальный номер
подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Однако , судя по подписи к видео, предвидела такую
реакцию. "Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Просто
надоело каре", – написала звезда.
Нашлись у Алены и защитники. Они указали критикам
на то, что после заключения брака и рождения ребенка жизнь не заканчивается. Водонаева
воспитывает восьмилетнего сына Богдана от первого брака. Со своим нынешним
мужем Алексеем девушка оформила отношения в сентябре 2017 года, напоминает
.