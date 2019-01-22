Алене Водонаевой надоело каре. Это побудило замужнюю звезду, мать восьмилетнего мальчугана, станцевать перед видеокамерой в весьма откровенном наряде. Поклонников неприличный танец шокировал.

Алене Водонаевой надоело каре. Это побудило замужнюю звезду,мать восьмилетнего мальчугана, станцевать перед видеокамерой в весьмаоткровенном наряде. Поклонников "неприличный" танец шокировал.Блог бывшей звезды "Дома-2", как отмечаютжурналисты, сегодня главный источник дохода Водонаевой. Чтобы доходы не падали,нужен качественный "контент", так что звезде приходится постояннопридумывать что-то новое.На сей раз пышногрудая красавица решила устроить танцы воткровенном боди и высоких ботфортах. Подписчики удивились, так как танецнапоминал популярный у молодежи тверк. Поклонники решили, что нелишне напомнитьзвезде о ее семейном статусе."Ты замужем. Скромнее надо быть", "Алена!Совесть имей! Это не прилично так выглядеть!", "Выглядит так, какбудто надоел муж, а не каре", "Ваммуж разрешает такое? Уххх, не любит, Алена, он вас. Любящий муж заревновал бы","И правда, ты же замужем!", – комментируют танцевальный номерподписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Однако , судя по подписи к видео, предвидела такуюреакцию. "Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Простонадоело каре", – написала звезда.Нашлись у Алены и защитники. Они указали критикамна то, что после заключения брака и рождения ребенка жизнь не заканчивается. Водонаевавоспитывает восьмилетнего сына Богдана от первого брака. Со своим нынешниммужем Алексеем девушка оформила отношения в сентябре 2017 года, напоминает