Преподаватели Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесмены

Преподаватели Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесменыБанка УРАЛСИБ подвел итоги работы в 2018 году. Бесплатный образовательный проект, стартовавший в марте 2017 года, стал популярной обучающей площадкой, помогающей начинающим и опытным предпринимателям получать необходимые знания для старта и развития своего дела. Преподаватели Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесмены.С момента запуска проекта более 120 тысяч человек посетили раздел Университета на сайте Банка. При этом на конец 2018 года количество слушателей удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса свыше 130 семинаров, более 100 из них прошли в онлайн-формате. В 2018 году Университет провел 59 вебинаров, в ходе которых студенты смогли задать свои вопросы в чате непосредственно во время эфира. В числе самых популярных видео прошлого года: Дмитрия Кваши, Ольги Ходаковой и Михаила Колмакова.В 2018 году Университет бизнеса провел 9 очных мероприятий, которые посетили 850 предпринимателей. Среди них 3 открытых конференций «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес», на которых клиенты смогли познакомиться с лайфхаками по продвижению и управлению бизнесом, открыть для себя секреты по оптимизации налогов, принять участие в мастер-классах по настройке нового канала продаж и клиентскому сервису. Практикумы для предпринимателей пользуются особой популярностью, и среднее количество слушателей на каждом из них составляет 140 человек. В 2019 году Университет продолжит проводить конференции в очном формате, ближайшие практикумы запланированы на конец февраля – начало марта 2019 года в Челябинске и Екатеринбурге.Большая часть слушателей онлайн-семинаров – жители России. В Топ-5 регионов входят Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород. Наиболее многочисленная возрастная группа слушателей – от 25 до 34 лет, вторая по численности – аудитория в возрасте 35-44 лет.В 2018 году работа Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ была по достоинству оценена профессиональным сообществом. В мае Банк УРАЛСИБ стал лауреатом конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2018» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса». Награда была присуждена в рамках ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий». Организаторами выступили Торгово-промышленная палата РФ при поддержке Ассоциации российских банков.Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже свыше 130 семинаров, более 100 из которых прошли в онлайн-формате. С момента запуска проекта более 120 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube вплотную приблизилось к 44 тысячам. Онлайн-формат позволяет участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса».