ОМВД России по району Измайлово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Табаковой Татьяны Васильевны, 26.07.1986 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Табаковой Татьяны Васильевны, 26.07.1986 года рождения, которая 16 июля 2018 года ушла из дома на Красноярской улице и до настоящего времени не вернулась.Приметы: на вид 32 года, плотного телосложения, волосы темные, рост средний.Одета: тёмно-синие классические брюки, белые кроссовки на шнурках, белая футболка с разноцветными пятнами в виде «клякс» (розовый, жёлтый, зелёный, голубой), серебряные серьги, серебряное кольцо с золотой вставкой в центре и камнями.При себе имеет рюкзак чёрно-белого цвета в полоску, мобильный телефон марки чёрного цвета с белой крышкой, документы на своё имя.Особые приметы: татуировка на спине в области правой лопатки.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Измайлово 8(499)461-19-25, 8(499)461-07-74.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73