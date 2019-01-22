В прессе продолжают распространяться сообщения о том, что супруг Ксении Собчак напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. Причиной конфликта могла стать ревность. Журналистам удалось дозвониться до Максима Виторгана.

В прессе продолжают распространяться сообщения о том, чтосупруг Ксении Собчак напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе.Причиной конфликта могла стать ревность. Журналистам удалось дозвониться доМаксима Виторгана.Накануне корреспондент "Говорит Москва" связался с мужемтелеведущей. Однако актер отказался давать какие-либо комментарии по поводуинцидента. Сам режиссер тоже пока игнорирует вопросы прессы.Один из очевидцев драки сообщил, что пришел вмосковское кафе, где в то время находился Константин Богомолов, после чего ониоба вышли на улицу. Вскоре между мужчинами завязалась драка. Охранники заведениявнимательно следили за происходящим, но не вмешивались. Богомолов получил травму носа,однако отказался от госпитализации. "Нос хорошо ему разбили", – передает слова наблюдателя телеканал РЕН ТВ.Ранее Тelegram-канал Mash опубликовал запись с камер видеонаблюденияна улице. В коротком ролике можно разглядеть нескольких людей, стоящих возледверей кафе. Вскоре к ним подъезжает автомобиль скорой помощи.Напомним, в декабре прошлого года в Сети стали появляться слухи о разладе в семье Ксении Собчак и . Поклонники стали все чаще видеть телеведущую в компании Константина Богомолова. Однако позднее режиссер опроверг эту новость и поехал в отпуск вместе со своей бывшей супругой Дарьей Мороз.