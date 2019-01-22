Овчарка смогла выйти на след вора

Овчарка смогла выйти на след вораЖитель Мурома приехал в свой дачный дом и увидел, что кто-то разбил окно. Осмотрев жилище, он понял, что у него украли газовый баллон. Мужчина тут же обратился в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД.На место происшествия приехали кинолог и служебный пес Шарки. Правоохранители установили, что с момента кражи прошло более 3-х суток. Однако овчарка все равно смогла выйти на след преступника. Шарки привёл полицейских к расположенному неподалеку дому, жильцы которого рассказали, что несколько дней назад купили газовый баллон у 35-летнего безработного односельчанина.Подозреваемого задержали. Мужчина во всем признался. Теперь его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.Для справки:В МО МВД России «Муромский» на службе состоят 5 немецких овчарок. В 2018 году с помощью служебных собак сотрудниками полиции было раскрыто 14 преступлений.