Согласно проведенному исследованию изъятое у мужчины признано наркотическим средством – гашишем, общей массой более 115 граммов...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали на территории района Южное Тушино г. Москвы подозреваемого в распространении наркотиков.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали на Химкинском бульваре 50-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотических средств. Задержанный сбыл спрессованное вещество растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое признано наркотическим средством – гашишем, общей массой более 115 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56