Состоялось совещание по подведению итогов результатов оперативно-служебной деятельности подразделений ЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве за 2018 год...

В актовом зале Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание по подведению итогов результатов оперативно-служебной деятельности подразделений ЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве за 2018 год.В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих, врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Олег Баскаков, руководитель отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы, руководитель отдела службы «М» Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области, представитель УСБ ГУ МВД России по г. Москве, председатель Совета ветеранов Управления, руководители окружных подразделений ЭБиПК, а также руководящий и оперативный состав УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.С докладом об итогах года выступил Олег Баскаков, отметив, что несмотря на сложные условия работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в 2018 году, задачи, стоящие перед службой, выполнены.Так, в текущем году возросло количество выявленных и раскрытых преступлений, достигнута положительная динамика по большинству приоритетных направлений деятельности.Руководители окружных подразделений отчитались о проделанной работе за год.В завершении мероприятия, Олег Баскаков определил приоритетные задачи оперативно-служебной деятельности на 2019 год, а также выразил благодарность руководителям и всему личному составу за добросовестное выполнение служебных обязанностей.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73