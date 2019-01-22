Ведущий новостной программы из Казахстана стал героем Сети. Видеозапись, на которой мужчина упражняется в скорости речи, появилась на популярном сайте Reddit.

Ведущий новостной программы из Казахстана стал героем Сети.Видеозапись, на которой мужчина упражняется в скорости речи, появилась на популярномсайте Reddit.На записи телеведущий читает скороговорки на своем родном языке."Казахский язык – это звук двигателя, который пытается разогреться при 40 градусовниже нуля", – написал автор поста. За один день ролик успел собрать 116 лайков и более 2 тысяч комментариев.Многие пользователи остались под впечатлением от скорости речи мужчины. "Звучит так, будто он репетирует к эфиру", – написал один изкомментаторов. "Учитывая, что на экране за ним ничего нет, вы можете быть правы.Нам срочно нужен человек, который знает этот язык!", – отметил другой. Наконец им ответил сам носитель языка. "Он разогревается,произнося скороговорки. Источник: я говорю по-казахски".