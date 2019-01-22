В кафе в центре Москвы подрались Максим Виторган и Константин Богомолов. По данным Starhit, актер разбил режиссеру нос. Помощь врачей Богомолову не потребовалась. Причина конфликта неизвестна, но не исключено, что ссора произошла из-за супруги Виторгана – Ксении Собчак.

В кафе в центре Москвы подрались актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов.По данным издания Starhit, Виторган пришел в кафе, где находился Богомолов. Затем мужчины вышли на улицу, о чем-то поговорили, а через некоторое время режиссер вернулся с разбитым носом. Помощь врачей Богомолову не потребовалась.Причина конфликта неизвестна, однако возможно ссора произошла из-за супруги Виторгана – Ксении Собчак. Они поженились шесть лет назад, в 2016 году у них родился сын Платон. Однако осенью прошлого года появились слухи о расставании пары из-за романа Собчак с Богомоловым.Поклонники пары заметили, что Ксения и Максим перестали носить обручальные кольца. А затем Собчак и Богомолов начали посещать вместе светские мероприятия. Вместе с тем на премьеру нового спектакля Богомолова, которая состоялась в декабре, Собчак и Виторган пришли вместе.Сама Собчак лишь подогрела слухи о расставании с мужем, написав в Instagram "не вмешивайтесь", "не судите" и "пусть у каждого будет свобода делать свое". Виторган продолжил на своей странице постить фото своей супруги и сына.Участники драки в кафе пока никак не прокомментировали ситуацию. Молчит пока и Ксения.В 2018 году Богомолов развелся со своей женой Дарьей Мороз после восьми лет брака. У пары есть дочь Анна.