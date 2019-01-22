Развитие сотрудничества России и Японии обсудят в Москве лидеры двух стран во вторник. По данным пресс-службы Кремля, в центре внимания будут и вопросы, связанные с заключением мирного договора.

Лидеры двух стран обсудят в Москве развитие сотрудничества России и Японии во вторник. По данным пресс-службы Кремля, в центре внимания будут и вопросы, связанные с заключением мирного договора.Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным проблемам международной повестки. Ожидается, что переговоры пройдут в узком и расширенном составах, после чего Владимир Путин и Синдзо Абэ сделают заявление для прессы.Глава японского правительства прибыл в Россию в понедельник, напоминает телеканал "Россия 24". Для Путина и Абэ это уже 25-я личная встреча. До этого они пообщались на саммите большой двадцатки в Аргентине."Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", — сообщает пресс-служба Кремля.