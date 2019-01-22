Суд назначил ему полтора года условно
Суд назначил ему полтора года условно
Во Владимире 45-летнего мужчину признали виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Летом прошлого года мужчина устроил дебош. К мужчине подошёл участковый и попросил прекратить нарушать общественный порядок. Но мужчина лишь обматерил полицейского, стал хватать его за форму. А потом ещё и начал пинать. Всё это происходило в присутствии множества прохожих.
Суд приговорил мужчину к 1,5 годам условно.