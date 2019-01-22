Ее изготовитель – фирма-призрак

Ее изготовитель – фирма-призракРегиональный Роспотребнадзор предупреждает всех жителей области о том, что специалисты ведомства обнаружили фальсифицированную молочную продукцию «Милка», производителем которой является фирма-призрак. По адресу, который указан на этикетке, нет никакого предприятия.Фальсифицированная «молочка» могла попасть и на прилавки местных магазинов. Будьте бдительными при выборе продуктов, обращайте внимание на маркировку, стоимость и производителя.