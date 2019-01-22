Валидаторы появятся на 5-ти маршрутах

Валидаторы появятся на 5-ти маршрутахВо Владимире наконец начали вводить безналичную оплату проезда в общественном транспорте. В нескольких автобусах компании АДМ появились валидаторы, с помощью которых можно заплатить банковской картой.Проверить, как владимирцы отреагируют на нововведение, решили на 5-ти маршрутах 9с, 28, 55с, 22с и 7с.Тестовая эксплуатация пройдет в 2 этапа:Перевозчик заменит рулонные билеты на электронные, которые будет печатать переносной терминал. Этот билет будет содержать информацию о номере транспортного средства, маршруте и точной времени поездки.В автобусах подключат банковский эквайринг для возможности оплаты проезда с помощью различных платёжных систем (банковских карт и устройств имеющих технологию NFC).