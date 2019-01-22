Анастасия Волочкова решила закалить своего питомца – кота Лакки. Однако водные процедуры в ледяной купели явно не входили в его планы.
Анастасия Волочкова решила закалить своего питомца – кота Лакки. Однако водные процедуры в ледяной купели явно не входили в его планы.
Всем известно, что Анастасия Волочкова регулярно закаляется – в микроскопическом купальнике скандально известная балерина ныряет в ледяную купель (ледяная это не метафора, зимой на поверхности воды действительно образовывается внушительная корка).
На сей раз артистка решила устроить процедуру закаливания для своего домашнего питомца, любимца многочисленных подписчиков ее аккаунта в социальной сети Instagram кота Лакки. Анастасия опубликовала видео, на котором запечатлен момент попытки погружения животного в ледяную купель. Впрочем, коту нырнуть не удалось. Когда балерина поставила питомца на лед, тот вырвался и сбежал.
"Попытка закаливания котика Лакки оказалась неудачной.. Он, в отличие от меня, боится ледяной воды и льда, на который я хотела его поставить...🙈 Сегодня тепло и лед оказался тонким..💨 Теперь в эту купель окунусь я (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила Анастасия Волочкова.
Действительно, затем балерина выложила видео, на котором, скинув красное покрывало, разбив лед топором, окунулась в купель. В комментариях пользователи высказали все, что думают относительно действий балерины с котом. Подавляющее большинство ослов казалось нецензурными.
"Давно кошек мучиешь?", "Настя кота не нужно закаливать. Оставьте это для себя", "Это нормально????((((( досталась же хозяйка ((", "Скоро и кот от такой хозяйки сбежит", "Зачем же так с котом.. жестоко! От зоозащитников вам не отмахаться. Животное вам не игрушки!!!", "Можно я заберу вашего кота", "Допилась..... кота чуть не утопила", – так звучала лишь часть приличных комментариев возмущенных подписчиков.