Анастасия Волочкова решила закалить своего питомца – кота Лакки. Однако водные процедуры в ледяной купели явно не входили в его планы.

Анастасия Волочкова решила закалить своего питомца – кота Лакки. Однако водные процедуры в ледяной купели явно не входили в его планы.Всем известно, что Анастасия Волочкова регулярно закаляется – в микроскопическом купальнике скандально известная балерина ныряет в ледяную купель (ледяная это не метафора, зимой на поверхности воды действительно образовывается внушительная корка).На сей раз артистка решила устроить процедуру закаливания для своего домашнего питомца, любимца многочисленных подписчиков ее аккаунта в социальной сети Instagram кота Лакки. Анастасия опубликовала видео, на котором запечатлен момент попытки погружения животного в ледяную купель. Впрочем, коту нырнуть не удалось. Когда балерина поставила питомца на лед, тот вырвался и сбежал."Попытка закаливания котика Лакки оказалась неудачной.. Он, в отличие от меня, боится ледяной воды и льда, на который я хотела его поставить...🙈 Сегодня тепло и лед оказался тонким..💨 Теперь в эту купель окунусь я (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила Анастасия Волочкова.Действительно, затем балерина выложила видео, на котором, скинув красное покрывало, разбив лед топором, окунулась в купель. В комментариях пользователи высказали все, что думают относительно действий балерины с котом. Подавляющее большинство ослов казалось нецензурными."Давно кошек мучиешь?", "Настя кота не нужно закаливать. Оставьте это для себя", "Это нормально????((((( досталась же хозяйка ((", "Скоро и кот от такой хозяйки сбежит", "Зачем же так с котом.. жестоко! От зоозащитников вам не отмахаться. Животное вам не игрушки!!!", "Можно я заберу вашего кота", "Допилась..... кота чуть не утопила", – так звучала лишь часть приличных комментариев возмущенных подписчиков.