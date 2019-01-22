Празднование 43-летия балерины растянулось на два дня. В воскресенье ее поздравляли дочь Ариадна, бывший муж Игорь Вдовин и нынешний возлюбленный, имя которого общественность пытается выяснить даже по полоскам на носках и часам. А в понедельник в грузинском ресторане Мегрелия артистка собрала уже близких друзей. Среди них был оказался и корреспондент Дни.Ру.

Празднование 43-летия балерины растянулось на два дня. В воскресенье ее поздравляли дочь Ариадна, бывший муж Игорь Вдовин и нынешний возлюбленный, имя которого общественность пытается выяснить даже по полоскам на носках и часам. А в понедельник в грузинском ресторане "Мегрелия" артистка собрала уже близких друзей. Среди них был оказался и корреспондент "Дни.Ру".Первым на торжество пришел (первым же и ушел, ибо спешил на корпоратив) Николай Басков с огромным букетом любимых Настей белых роз – подобный тем, что дарят ему самому. Они знакомы более двадцати лет – еще со времени службы обоих в Большом театре. И с тех пор не пропускают дней рождения друг друга. Кстати, на Волочковой в этот вечер были эффектные сережки, подаренные все тем же Басковым в один из прошлых дней праздников.В этот раз "золотой голос" вручил имениннице всегда нужные деньги. Волочковой с ее страстью к показной роскоши они сегодня явно не повредят. "Я хотя и нахожусь уже много лет на заслуженном отдыхе, но пенсию не получаю – не могу ее оформить, потому что трудовая книжка до сих пор лежит в Большом театре", – призналась Настя корреспонденту "Дни.Ру". Сколько именно двл император российской эстрады королеве шпагатов, он уточнять не стал. Но заметил, что "сумма хорошая, на две приличные сумочки хватит".Его перебил Никита Джигурда, с порога став рычать: "Богиня Волочкова, Богиня Волочкова" и на ходу сочиняя оду имениннице с бойкими рифмами к слову "звезда". "Дашенька моя вам кланяется" – уверял Раневскую Симеонов-Пищик в чеховском "Вишневым саде". "Маринка тебе из Парижа привет передает, – подбежал к виновнице торжества Джигурда, – там дети, соревнования, тренировки". И этими словами стал мечтать перед Настей бутылки коньяка в виде Эйфелевой башни. Для разведенных женщин на пятом десятке лет это всегда нужный подарок!Алкоголь – водку имени себя – балерине подарил и художник Никас Сафронов. Ну и без картины, разумеется, не обошлось. "У меня полотен от Никаса уже так много, что в этом ресторане месте бы всем даже не нашлось", – хихикнула довольная Настя и попросила гостей к обильно уставленному яствами и питиями столу.Но только налили дорогие гости по чарочке за здоровье именинницы, как в грузинский ресторане пришли гости – знакомые балерины из солнечной Армении. Они подарили ей дамское белье хорошей марки – и как только с размером угадали!Вообще, презенты были все практичные. Всегда стильная Алена Кравец вручила подруге дорогой именной аромат. Другие приглашенные одаривали балерину расшитыми бисером варежками и парфюмированными свечами для шикарного особняка. Но самым символичным оказался набор книг – биография Майи Плисецкой, перед которой Настя преклоняется, иллюстрированная "Божественная комедия" Данте, намекающая на круги ада, которые прошла Волочкова по пути к славе, и биографическая проза Цветаевой.Дело в том, что в этот вечер Анастасия не только отмечала день рождения, но и представлял клип с песней "Мне нравится, что Вы больны не мной" на стихи великого поэта "Серебряного века". Адресата Волочкова отказалась назвать, но заверила, что "любит, любима и свадьба не за горами"."Мой мужчина, начитавшись всего того, что пишет о нем пресса и люди в моем Инстаграме, хотел приехать в ресторан и показать всем себя, но я упросила не делать этого – хочу сохранить отношения с ним только для себя, не выставляя на публичное обсуждение", – пояснила Волочкова. И снова позвала всех пить льющееся рекой шампанское."Шпагат, шпагат!" – требовали разгоряченные гости. Но виновница торжества предложила оставить его на другие дни – да платье явно мешало. "Мне нравится радовать вас, дорогие мои, нравится дарить хорошее настроение, нравится, что мои снимки с купальниками и купелями вызывают такой живой интерес. Согласитесь, без меня мир был бы скучнее", – улыбнулась Волочкова. Собственно, она права, ведь не будь Насти, ее стоило было выдумать.