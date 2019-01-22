Я все время вынуждена работать, бегать, добиваться, и своих детей я почти не вижу, - рассказывала многодетная жительница Таганрога. И добилась. 47 рублей 50 копеек. Власти Таганрога добавили социальное пособие многодетной матери. Лучше бы ничего не делали.

"Я все время вынуждена работать, бегать, добиваться, и своих детей я почти не вижу", — рассказывала многодетная жительница Таганрога. И добилась. 47 рублей 50 копеек. Власти Таганрога добавили социальное пособие многодетной матери. Лучше бы ничего не делали. "Вам назначено социальное пособие", — уведомили чиновники. Уведомление обрадовало бы многие семьи. Но только не в этот раз и не официальный ответ городского управления социальной защиты населения. Они пишут многодетной матери. Дескать, поздравляем, социальная помощь поступит на ваш счет уже в следующем месяце. Размер определен согласно закону. Это 47 рублей 50 копеек. Ни больше, ни меньше. Все строго, как в аптеке. А для женщины, которая просила о пособии, и вовсе форменное издевательство. Троих детей она растит одна, да еще и выплачивает ипотеку. В общем, оказалась в той трудной ситуации, когда стоит рассчитывать на поддержку государства.Правда, справедливости ради, чтобы, так сказать, подсластить пилюлю, в этой же записке сообщается: помимо 47 рублей семья получит еще тысячу в качестве материальной помощи. Эти деньги выделят из городского бюджета. И все же, когда документ появился в Сети, можно было подумать, что это подделка или опечатка. Письмо опубликовал юрист из Таганрога. И вроде бы все при нем: и официальные печати, и подписи сотрудников социальной службы, но во все это все же верится с трудом."...Вашей семье назначено социальное пособие 47,5 рубля. Сроком на 1 месяц в общей сумме 47,5 руб. С единовременной выплатой. Также принято решение оказать вашей семье материальную помощь из средств бюджета города в размере 1000 рублей", — написали официальный ответ чиновники социальных служб из Таганрога.Документ выдан жительнице Таганрога — Татьяне. У нее трое детей: 10-летние мальчики-близнецы и 15-летняя дочь. Татьяна работает воспитателем в детском саду. Зарплата — 19 тысяч в месяц. Еле сводит концы с концами. На интервью согласилась только со спины. Не хочет, чтобы люди на улице жалели.После развода с мужем женщина оказалась на улице. Татьяна была вынуждена взять ипотеку на небольшую комнату. Поселились там вчетвером. На оплату кредита каждый месяц уходит 10 тысяч рублей – более половины зарплаты. Существенную сумму таганроженка тратит на лечение детей. Близнецы нуждаются в помощи дефектолога и логопеда, старшей дочери нужны препараты от кожных заболеваний. Татьяна, понимая, что самой справляться сложно, решила попросить помощи у чиновников. Те самые 47 рублей и 50 копеек ей назначили даже не с первого раза.После внимания к опубликованной фотографии, таганрогские чиновники поспешили объясниться. В отделе соцзащиты уверили, никакой ошибки нет, всё по закону.На сайте городской администрации — подробный расчет. Но сходится не все. Давайте проверим вместе.Написано, что доход семьи, учитывая зарплату Татьяны, соцпособия и алименты мужей – почти 38 тысяч 500 рублей. То есть, на каждого члена семьи приходится 9623 рубля 50 копеек. А прожиточный минимум в Ростовской области — 9671 рубль. Действительно, разница 47,5 рубля, но на каждого. На всех четверых, получается, 190 рублей.Куда же делись 142 рубля и 50 копеек? Похоже, работать спустя рукава и не вникая — это стиль таганрогских чиновников, полагают эксперты.В администрации Таганрога отметили: Татьяна не все документы предоставила вовремя. Часть бумаг поступили только неделю назад. Комиссия обязательно все пересмотрит уже с учетом новых справок. Ситуацией заинтересовались сразу две политические партии. В региональных отделениях заявили, что возьмут ситуацию под свой контроль.