Возвращение на сцену Аллы Пугачевой стало поводом для схватки известных персон российского шоубизнеса. Известный критик Сергей Соседов прямо заявил, что Примадонна уже не та. Эти слова не понравились музыканту Юрию Лозе. Он посоветовал Соседову сначала самому чего-то добиться - а потом уже критиковать. Третье действующее лицо драмы призывает оппонентов забыть распри и жить дружно.

Возвращение на сцену Аллы Пугачевой стало поводом длясхватки известных персон российского шоубизнеса. Известный критик СергейСоседов прямо заявил, что Примадонна уже не та. Эти слова не понравилисьмузыканту Юрию Лозе. Он посоветовал Соседову сначала самому чего-то добиться -а потом уже критиковать. Третье действующее лицо драмы призывает оппонентовзабыть распри и жить дружно.Алла Пугачева в апреле этого года готовится отметить свое70-летие юбилейным концертом. Музыкальный критик Сергей Соседов напомнил, что впоследний раз Примадонна давала "живой" сольный концерт в 1998 году. А сегодняшнее творчество Пугачевой, по словамкритика, "уже вовсе не то" – Пугачева потеряла голос, так петь можетлюбой "человек с улицы".Задело Соседова и то, что певица не в состоянии понятьпроблемы современного общества – она "не ходит по магазинам и не знает,как тяжело сегодня народу достается каждая копейка". При этом билетов на концертв свободной продаже уже практически не осталось, а у перекупщиков их стоимость достигаетнескольких сотен тысяч рублей.На заявления Соседова отреагировал музыкант Юрий Лоза. "СергейСоседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачевой останутся песни. ПослеСоседова не останется ничего, только пиар", – заявил Юрий. Столь резкийзаочный спор Лозы и Соседова удивил члена экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадима Манукяна."Сергей всегда говорит открыто то что думает, за этоему респект. Юрий со своей стороны тоже высказывается регулярно и по делу. Мы сними часто общаемся и делимся мыслями по поводу современного шоу-бизнеса. Тотфакт, что они сейчас из-за Пугачевой начали спорить, выглядит странно", -поделился недоумением Манукян с Днями.Ру.По мнению эксперта, главная проблема в сложившейся вокруг концерта ситуации– перекупщики, из-за которых поклонники не могут попасть на выступлениелюбимого артиста. Так что спекулянтов, безусловно, давно пора штрафовать наприличные суммы."Юрий, не стоит нападать на Сергея, он отличныймузыкальный критик, очень тонко чувствует музыку. Сергей, вы же понимаете, чтодолго не было на сцене, если бы она никому не была нужна, то никто на ееконцерт не купил бы билеты", – призывает к примирению спорщиков Манукян.Пусть все поют – даже те, чье творчество нам не нравится, заключил эксперт.