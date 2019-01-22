22.01.2019

2019-01-22 12:35:45

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (1(9650) от 22 января 2019 года).

ПОЧЁТНАЯ МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

На заключительном заседании Общественного совета при Главном управлении МВД России по г. Москве были подведены итоги работы. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИ

Я Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 28 декабря 2018 года назначены: Читайте на странице 2.



ТРЕТЬЕ МЕСТО — УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ!

В спортивном комплексе «МВА» (ул. Академика Скрябина, д. 23, стр. 2) прошёл чемпионат Москвы по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди мужчин. Также спортсмены соревновались за право завоевать командный Кубок Москвы по этому виду спорта. Читайте на странице 2.



НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

В зале приёмов на Петровке, 38 состоялась встреча руководства московской полиции с членами Регионального общественного благотворительного фонда «Щит и Лира». Подробности читайте на странице 3.



ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Встречи руководства ГУ МВД России по г. Москве с руководством благотворительных организаций стали доброй традицией. На этот раз на Петровку были приглашены представители Региональной общественной организации «Благотворительное общество «Мария». Читайте на странице 3.



ВЕТЕРАНАМ — 95

Сотрудники полиции Юго-Западного административного округа поздравили с юбилеем ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла Игоря Фёдоровича Морозова и Марию Дмитриевну Данилкину, которые отметили своё 95-летие. Продолжение на странице 3.



ПОЗДРАВИЛИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ветерана органов внутренних дел капитана милиции Николая Иосифовича Жабицкого в день его 90-летия навестила участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы майор полиции Ксения Долгорукова. Читайте на странице 3.



И МНОГО-МНОГО РАДОСТИ ДЕТИШКАМ ПРИНЕСЛА

В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве состоялась традиционная новогодняя полицейская Ёлка начальника Главного управления столичной полиции. Читайте на странице 4.



НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ ОТ ПОЕЗДА ДО КРЕМЛЯ

Сотрудники транспортной полиции приятно удивили не только пассажиров железной дороги, оказавшихся в этот день на Курском вокзале, но и преподнесли неожиданный сюрприз для первой группы детей, прибывшей поездом из Орловской и Тульской областей в Москву, чтобы побывать на ёлке в Кремле. Продолжение на странице 4.



ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ С ВОКЗАЛА…

В Линейном управлении МВД России на станции Москва-Рязанская в преддверии Нового года, наряду с принятием необходимых мер для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, постарались создать праздничную атмосферу на обслуживаемой территории. Читайте на странице 4.



ДЕД МОРОЗ И ВЕТЕРАНЫ

Несмотря на фантастическую загруженность полицейский Дед Мороз в эти новогодние праздники всё-таки нашёл время побывать в Культурном центре главка на новогодней встрече ветеранского актива органов внутренних дел столицы. Подробности читайте на странице 5.



«ЩИТ И ЛИРА» — ДЕТЯМ

В череде праздничных новогодних ёлок, организованных столичными полицейскими для маленьких москвичей, особое место занимает мероприятие фонда «Щит и Лира». Продолжение на странице 6.



НА СЧАСТЬЕ!

Предновогодний вечер отдыха подарили сотрудникам и ветеранам 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве Международный Детектив-Клуб и Благотворительный фонд «Петровка, 38». Читайте на странице 6.



ПЯТАЧКА СМЕНИЛ «ХОББИТ»

Такого «свинства» от Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева никто не ожидал. И вот вам нате: первой, кто встречал всех пришедших на ёлку ребятишек, оказалась… именно свинка мини-пиг, правда, дрессированная. Продолжение на странице 7.



НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Газета «Петровка, 38» в № 48 за 2018 год рассказывала о новогоднем представлении «ЗверолашЪ», организованном для детворы из семей сотрудников московской полиции Благотворительным фондом «Петровка, 38» и студией «Мосфильм-КИНОлогия» под руководством Виктора Зуйкова. Однако нам не удалось вместить в отведённые строчки все впечатления от общения с участниками мероприятия и зрителями. Читайте на странице 7.



ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ

Осенью прошлого года, в День сотрудника органов внутренних дел, состоялось знаменательное для Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя событие. Столичный вуз, где готовятся высококвалифицированные специалисты-правоохранители, посетил Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН. Продолжение на странице 8.



А НА РАБОТУ НАСТРОИТ… ТАНЕЦ

Накануне Нового года старшего инспектора группы делопроизводства и режима УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве подполковника полиции Наталью Попову коллеги по службе поздравили с победой в профессиональном конкурсе «Лучший по профессии». Продолжение на странице 9.



БЕСПЛАТНЫЙ СЫР В КВАРТИРНОЙ МЫШЕЛОВКЕ

Накануне новогодних праздников в Мосгордуме прошло заседание «круглого стола» по теме «Защита имущественных и жилищных прав граждан». Речь шла о преступной деятельности рейдерских групп, которые с помощью изощрённых способов всеми правдами и неправдами отнимают квартиры у их законных владельцев. Читайте на странице 9.



СЕВЕР ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНА

Ветерану органов внутренних дел Борису Бельдину исполнилось 90 лет. Поздравить его пришли помощник начальника по работе с личным составом УВД по САО подполковник внутренней службы Евгений Иванов, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по району Сокол подполковник полиции Андрей Черезов и председатель Совета ветеранов УВД Фёдор Павлич. Продолжение на странице 10.



ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!

Ученики Преображенского кадетского корпуса приняли Торжественную клятву кадета. Праздничная церемония прошла на территории Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Читайте на странице 10.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

В УВД по СВАО с благодарностью в адрес сотрудников полиции обратилась 85­летняя жительница Останкинского района. Женщина рассказала, что она недавно оказалась заперта в своей квартире. Замок двери, как назло, сломался и самостоятельно выйти из квартиры у неё не получилось. Продолжение на странице 10.



НОВОГОДНИЙ ПАТРУЛЬ

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО провели акцию. Полицейские решили не только призвать автолюбителей к повышению бдительности и строгому соблюдению правил безопасности в праздники, но и создать на дорогах города новогоднее настроение. Читайте на странице 10.



ПО СЛЕДУ ТЕЛЕФОНА

Процитируем одну из последних криминальных сводок по городу: «Оперативниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из Ростовской области по подозрению в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан задержаны 8 человек…». Подробности читайте на странице 11.



В ШАЙКЕ ТОЛЬКО БАБУШКИ

В Кунцевском районном суде столицы завершилось слушание уголовного дела, выносить приговор по которому судье пришлось в явно непростых условиях: во-первых, все четверо подсудимых — женщины, а во-вторых, вся четвёрка — почтенные пенсионерки. И всех их обвинили во взяточничестве, к тому же совершённом в группе. Читайте на странице 11.



ОПЯТЬ МОСГАЗ С УДАВКОЙ

В Московском городском суде вынесен приговор 28-летнему москвичу Вадиму Столярову по обвинению в убийстве, сопряжённом с разбоем. Читайте на странице 11.



ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ ДЛЯ МАФИИ

Распад СССР и появление новых экономических укладов, изменение законодательства привели и к ослаблению государственного контроля в сфере оборота драгоценных камней. Это тут же создало почти идеальные условия для криминалитета. Продолжение на странице 12.



ЗАСЛУЖЕННОЕ ДОВЕРИЕ К ВЕДОМСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Ежегодно в нашей стране 27 января отмечается профессиональный праздник — День печати МВД России. На протяжении уже более двух веков летописцы отечественных органов внутренних дел рассказывают обществу о работе стражей правопорядка, и это взвешенное, содержательное печатное слово является источником объективной информации о деятельности специалистов по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан. Подробности читайте на странице 13.



ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ

Праздновать 70-летие совместной жизни доводится мало кому. Да что там мало… Такой юбилей, называемый в народе «благодатной свадьбой», отмечают на планете считанные пары. Продолжение на странице 13.



ГОРОД ЖИВЫХ ВЫСТОЯЛ!

Никто не мог в это поверить, что уже 8 сентября 1941 года Ленинград (Санкт-Петербург в наши дни) окажется в сжимающемся кольце смерти. Фашистам после продолжительных кровопролитных боёв удалось захватить город Шлиссельбург. Это положило начало блокаде Ленинграда, которая длилась 872 дня. Продолжение на странице 14.



ЛЮБОПЫТСТВО ВОЗНАГРАЖДЕНО

В № 37 (2018 г.) газета «Петровка, 38» писала о школьнице Алёне Акининой, которая, находясь в одном из торговых центров со своей мамой, инспектором штаба УВД по СЗАО подполковником внутренней службы Светланой Мельниковой, обратила внимание на растерянную пожилую женщину. Девочка самостоятельно подошла к ней и полюбопытствовала, что случилось. Подробности читайте на странице 14.



АВТОЁЛКА

Госавтоинспекция столицы совместно с Департаментом образования города Москвы организовала для Юных инспекторов движения — учащихся столичных школ фееричный праздник. Читайте на странице 14.



БРЕДЯ ПО МЕЛКОЙ РЕЧУШКЕ…

Народный артист РСФСР Михаил Михайлович Державин, работавший в первом составе Общественного совета при ГУВД Москвы, ушёл из жизни год назад 10 января. Его размышления о судьбе и творчестве, опубликованные в газете «Петровка, 38» в 1997 году, и сегодня остаются для нас дорогими и актуальными. Подробнее на странице 15.



ЗАЩИТНИК ТЕХ, КТО БОРЕТСЯ СО ЗЛОМ

Подарком к Рождеству для москвичей и гостей столицы стала выставка в Музее имени Андрея Рублёва, где представлена всего одна икона святого великомученика Георгия Победоносца «Чудо Георгия о змие». Подробнее на странице 16.



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