Поисковая операция, которая всю ночь проводилась в Керченском проливе в окрестностях Крымского моста, не принесла результатов. Шансов найти выживших моряков с кораблей Кэнди и Маэстро не осталось, уверены специалисты.

Поисковая операция, которая всю ночь проводилась в Керченском проливе в окрестностях Крымского моста, не принесла результатов. Шансов найти выживших моряков с кораблей "Кэнди" и "Маэстро" не осталось, уверены специалисты.К утру 22 января стало известно, что шансов найти выживших моряков в Керченском проливе нет, передает . Таким образом, спасти удалось лишь 12 человек. Число жертв пожара на кораблях "Кэнди" и "Маэстро" составило 20 человек. Отметим, масштабная поисковая операция в окрестностях Крымского моста продолжалась всю ночь."Ничего нет страшнее пожара на корабле. Нам нужно ввести за правило лоцманскую проводку. Причем не только лоцманскую, но и рулевую. Все суда проводить через Керченский мост. Другого пути нет. Нам не нужны пожары, взрывы, въезды в опоры моста и все провокации, в том числе, которые может сотворить Украина. Нужно установить такие правила", – цитируетбывшего командующего Черноморским флотом, адмирала Владимира Комоедова.Он добавил, что ответственность за спасение экипажа лежит прежде всего на капитане. "Здесь в упрек можно поставить и портовым службам, если они видели. Тут не важно, под каким флагом идет судно, они должны были поставить в известность аварийно-спасательные инстанции", – уверен адмирал.Напомним, вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два танкера-газовоза "Канди" и "Маэстро". На одном из них началось возгорание, которое перекинулось на второе судно. Всего на танкерах находились 32 человека. 12 удалось спасти, 11 человек официально признаны погибшими и еще девять до сих пор числятся пропавшими без вести.