WhatsApp анонсировал введение новых ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз. О новых правилах компания объявила в Джакарте на своем мероприятии, сообщает "Би-би-си"

WhatsApp анонсировал введение новых ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз. О новых правилах компания объявила в Джакарте на своем мероприятии, сообщает Би-би-си. Новые правила снизят максимальное число пользователей, которые смогут получить одно и то же сообщение от одного отправителя в мессенджере, до 1 280 человек.Именно такое число пользователей является предельно возможным, учитывая, что максимальное количество юзеров в одном чате WhatsApp составляет 256. Раньше наибольшее число получателей доходило до 5 120, поскольку количество ограничений на пересылку для одного пользователя составляло 20 сообщений.Владеющий мессенджером Facebook вводит правила для WhatsApp на фоне политики по борьбе с распространением ложной информации.Данное ограничение уже полгода работает в Индии, где фейковая информация, пересылаемая через мессенджер WhatsApp, становилась поводом для линчеваний. Правительство Индии также рассматривает возможность изменения закона, который заставит Facebook контролировать WhatsApp за незаконный контент.