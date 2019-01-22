Москвичка оказалась в больнице с ушибами и сотрясением мозга после того, как сделала замечание автохаму. Женщину возмутило, что водитель оставил машину прямо на тротуаре. В ответ нарушитель бросился на нее с кулаками.

Москвичка оказалась в больнице с ушибами и сотрясением мозга после того, как сделала замечание автохаму. Женщину возмутило, что водитель оставил машину прямо на тротуаре. В ответ нарушитель бросился на нее с кулаками. Конфликт разгорелся рядом с одним из ресторанов на Садовом кольце, клиенты которого превратили территорию перед входом в стихийную парковку.Все началось с замечания, которое Елена Грищенко сделала водителю, парковавшему автомобиль на тротуаре. Ответ был резким и нецензурным.- Он меня оскорблял. Тогда я достала мобильный телефон и стала фотографировать номер его машины.В следующий момент, по словам Елены, ее ударили по голове. Когда женщина пришла в себя, рядом были врачи и полицейские. Автомобиль нападавшего погрузили на эвакуатор, а сам водитель, вроде бы собиравшийся поужинать, исчез. В ресторане, под окнами которого все произошло, сначала заявили, что ничего о случившемся не знают.- Женщину я видел, но происшествия я не видел.Охранники, официанты и повара наперебой уверяли, что отношения с жильцами дома, в котором и располагается ресторан, у них самые дружеские. Но когда журналисты привели этих самых жильцов, персонал почему-то потерял дар речи.- По-русски не понимаю, по-английски тоже, только по-турецки."У нас целый ряд проблем: с парковкой на тротуаре, где ставят машины клиенты ресторана, с плохой вытяжкой, а теперь дело дошло до драки!" – жалуются жильцы дома.Тротуар перед заведением больше напоминает стоянку у автосалона. Платную городскую парковку в нескольких метрах от ресторана водители дорогих машин игнорируют. Эффектно подъезжают вплотную к зданию, распугивая прохожих.Увидев камеру, водители прячут лица и словно по команде убирают машины. Но с беззащитной пенсионеркой автохамы вели себя иначе. Врачи диагностировали у Елены Грищенко сотрясение и ушибы."Мне никогда в голову бы не пришло, что посреди бела дня, делая замечание, называя людей на "вы" и показывая место на парковке, я потом буду валяться на асфальте в нокауте", — говорит пострадавшая Елена Грищенко.Безобразную сцену прервали прохожие. Они же сняли видео. Человек, избивший Елену Ивановну, в кадр не попал, зато лица его спутников видны отчетливо.- Когда они поняли, что все это фиксируется на мобильный телефон, они стали нас преследовать.От госпитализации пострадавшая отказалась, так как не с кем оставить собаку, но в себя не может прийти до сих пор. Номер автомобиля нападавшего известен. Есть свидетели. Идет полицейская проверка. Ресторан между тем продолжает работать, а его клиенты привычно паркуются на тротуаре.