Футболист Дмитрий Тарасов считает, что бывшая жена
Оксана выставляет его в негативном свете. Якобы экс-супруга не дает спортсмену
общаться с их общей дочерью Ангелиной, настраивает девочку против отца. Также знаменитость пояснила скандал с долгами по алиментам.
Футболист Дмитрий Тарасов считает, что бывшая жена
Оксана выставляет его в негативном свете. Якобы экс-супруга не дает спортсмену
общаться с их общей дочерью Ангелиной, настраивает девочку против отца. Также знаменитость пояснила скандал с долгами по алиментам.
Тарасов рассказал, что активно пытается связаться с девочкой.
Однако Оксана и Ангелина
на
контакт идти не хотят, и он уже устал ломиться в закрытые двери.
"Я стучался в эту дверь очень долго. Пишу, отправляю аудиосообщения.
Но если мама против, чтобы дочь общалась с отцом, с этим сделать что-то очень
сложно", – заметила звезда спорта.
Дмитрий отмечает, что его дочь уже достаточно взрослая, чтобы позвонить или написать, однако сама она общение не инициирует и
отвечает всегда неохотно. Тарасов понимает, что ребенок находится под влиянием, меж тем двери его дома всегда открыты для наследницы.
"Ребенку 9 лет, ребенок сам может написать сообщение. Но она
либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий,
пятый. Но это ее выбор. Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так,
абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта. Как
только она сообразит, как только у нее мама поумнеет и скажет, что есть папа и
его можно поздравить с Новым годом, это станет нормой. Но пока приходится этого
добиваться через суды", – поделился спортсмен.
Также знаменитость высказалась по поводу скандала с
алиментами, которые он якобы задолжал Ангелине. По словам Дмитрия, деньги
автоматически списывались и списываются с его счета, в том, что сумма была
некорректной нет его вины. Звезда утверждает, что долг в два раза меньше 15
миллионов, о которых говорят экс-супруга спортсмена и ее адвокат.
Алиментная система построена таким образом, что я сам
деньгами не распоряжаюсь: средства автоматически списываются с моего счета. Я
не могу никак их удержать или не отдать. И на протяжении всего времени деньги
просто списываются. Есть определенные люди, которые совершили ошибки. В клубе,
в суде, среди приставов. Но это не мои ошибки. В совокупности этих ошибок, по
факту, виновным остался я", – сообщил Тарасов в интервью .
По словам футболиста, в
вопросе выплаты алиментов ему активно помогает адвокат. Дмитрий уверен,
что уже через месяц этот вопрос будет улажен.