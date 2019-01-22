Футболист Дмитрий Тарасов считает, что бывшая жена Оксана выставляет его в негативном свете. Якобы экс-супруга не дает спортсмену общаться с их общей дочерью Ангелиной, настраивает девочку против отца. Также знаменитость пояснила скандал с долгами по алиментам.

Футболист Дмитрий Тарасов считает, что бывшая женаОксана выставляет его в негативном свете. Якобы экс-супруга не дает спортсменуобщаться с их общей дочерью Ангелиной, настраивает девочку против отца. Также знаменитость пояснила скандал с долгами по алиментам.Тарасов рассказал, что активно пытается связаться с девочкой.Однако Оксана и Ангелинанаконтакт идти не хотят, и он уже устал ломиться в закрытые двери."Я стучался в эту дверь очень долго. Пишу, отправляю аудиосообщения.Но если мама против, чтобы дочь общалась с отцом, с этим сделать что-то оченьсложно", – заметила звезда спорта.Дмитрий отмечает, что его дочь уже достаточно взрослая, чтобы позвонить или написать, однако сама она общение не инициирует иотвечает всегда неохотно. Тарасов понимает, что ребенок находится под влиянием, меж тем двери его дома всегда открыты для наследницы."Ребенку 9 лет, ребенок сам может написать сообщение. Но оналибо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий,пятый. Но это ее выбор. Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так,абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта. Кактолько она сообразит, как только у нее мама поумнеет и скажет, что есть папа иего можно поздравить с Новым годом, это станет нормой. Но пока приходится этогодобиваться через суды", – поделился спортсмен.Также знаменитость высказалась по поводу скандала салиментами, которые он якобы задолжал Ангелине. По словам Дмитрия, деньгиавтоматически списывались и списываются с его счета, в том, что сумма быланекорректной нет его вины. Звезда утверждает, что долг в два раза меньше 15миллионов, о которых говорят экс-супруга спортсмена и ее адвокат.Алиментная система построена таким образом, что я самденьгами не распоряжаюсь: средства автоматически списываются с моего счета. Яне могу никак их удержать или не отдать. И на протяжении всего времени деньгипросто списываются. Есть определенные люди, которые совершили ошибки. В клубе,в суде, среди приставов. Но это не мои ошибки. В совокупности этих ошибок, пофакту, виновным остался я", – сообщил Тарасов в интервью .По словам футболиста, ввопросе выплаты алиментов ему активно помогает адвокат. Дмитрий уверен,что уже через месяц этот вопрос будет улажен.