Герцогиня Сассекская была вынуждена закрыть свою секретную страницу в Instagram. Таким образом Меган Маркл решила обезопасить свое душевное здоровье от критики недоброжелателей.

Герцогиня Сассекская была вынуждена закрыть свою секретнуюстраницу в Instagram. Таким образом МеганМаркл решила обезопасить свое душевное здоровье от критики недоброжелателей.В прошлом актриса вела собственный блог The Tig, в котором рассказывала читателямо моде, красоте, путешествиях и еде. Однако как только она стала членомкоролевской семьи, то ей пришлось закрыть свой аккаунт. Близкий друграссказал, что после этого она решила создать секретную страницу. "Она создала фейк-аккаунт,чтобы следить за новостями друзей", – сообщил он.Однако вскоре герцогине пришлось закрыть и его. Поводом сталинегативные комментарии пользователей. "Меган читала сообщения интернет-троллей и видела заголовки в газетах. Она приняла решение закрыть свойаккаунт перед Рождеством, что защитить свое душевное здоровье. Она чувствоваласебя невероятно одинокой", – передает слова анонимного источника The Sun.Герцогиня действительно переживает непростой период. Вбританской прессе активно распространяются слухи о ее конфликте с родным отцом,а также с женой принца Уильяма. Бывшие королевские слуги часто рассказываютистории, свидетельствующие о непростом характере бывшей актрисы.Недавно супруга принца Гарри стала получать угрозы отнедоброжелателей. стали мишенью для террористической неонацисткойгруппировки. "Она не чувствует себя в безопасности, когда выходит на улицу безохраны. Герцогиня боится, что на нее могут напасть. Гарри не хочет, чтобы с ней что-нибудь произошло, и изо всех сил старается защитить ее", – поделился близкий друг бывшей актрисы.