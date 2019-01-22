Герцогиня Сассекская была вынуждена закрыть свою секретную
страницу в Instagram. Таким образом Меган
Маркл решила обезопасить свое душевное здоровье от критики недоброжелателей.
Герцогиня Сассекская была вынуждена закрыть свою секретную
страницу в Instagram. Таким образом Меган
Маркл решила обезопасить свое душевное здоровье от критики недоброжелателей.
В прошлом актриса вела собственный блог The Tig, в котором рассказывала читателям
о моде, красоте, путешествиях и еде. Однако как только она стала членом
королевской семьи, то ей пришлось закрыть свой аккаунт. Близкий друг
рассказал, что после этого она решила создать секретную страницу. "Она создала фейк-аккаунт,
чтобы следить за новостями друзей", – сообщил он.
Однако вскоре герцогине пришлось закрыть и его. Поводом стали
негативные комментарии пользователей. "Меган читала сообщения интернет-троллей и видела заголовки в газетах. Она приняла решение закрыть свой
аккаунт перед Рождеством, что защитить свое душевное здоровье. Она чувствовала
себя невероятно одинокой", – передает слова анонимного источника The Sun.
Герцогиня действительно переживает непростой период. В
британской прессе активно распространяются слухи о ее конфликте с родным отцом,
а также с женой принца Уильяма. Бывшие королевские слуги часто рассказывают
истории, свидетельствующие о непростом характере бывшей актрисы.
Недавно супруга принца Гарри стала получать угрозы от
недоброжелателей. стали мишенью для террористической неонацисткой
группировки. "Она не чувствует себя в безопасности, когда выходит на улицу без
охраны. Герцогиня боится, что на нее могут напасть. Гарри не хочет, чтобы с ней что-нибудь произошло, и изо всех сил старается защитить ее", – поделился близкий друг бывшей актрисы.