Самолет Сургут -
Москва резко изменил курс из-за хулиганских действий одного из пассажиров. В
СМИ появились подробности о личности злоумышленника.
Самолет "Сургут -
Москва" резко изменил курс из-за хулиганских действий одного из пассажиров. В
СМИ появились подробности о личности злоумышленника.
Инцидент произошел сегодня. Вооруженный мужчина потребовал,
чтобы самолет полетел в Афганистан. Пилоты были вынуждены изменить курс в районе
населенного пункта Югорск.
"Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчас
возвращается назад. На борту произошел факт хулиганства", – передает ТАСС.
Известно, что на борту находится 69 пассажиров, в том числе
один младенец, а также семеро членов экипажа.