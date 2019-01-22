Самолет Сургут - Москва резко изменил курс из-за хулиганских действий одного из пассажиров. В СМИ появились подробности о личности злоумышленника.

Самолет "Сургут -Москва" резко изменил курс из-за хулиганских действий одного из пассажиров. ВСМИ появились подробности о личности злоумышленника.Инцидент произошел сегодня. Вооруженный мужчина потребовал,чтобы самолет полетел в Афганистан. Пилоты были вынуждены изменить курс в районенаселенного пункта Югорск."Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчасвозвращается назад. На борту произошел факт хулиганства", – передает ТАСС.Известно, что на борту находится 69 пассажиров, в том числеодин младенец, а также семеро членов экипажа.