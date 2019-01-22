Самолет Сургут - Москва резко изменил курс из-за хулиганских действий одного из пассажиров. Злоумышленника уже задержали.

Самолет Сургут -Москва резко изменил курс из-за хулиганских действий одного из пассажиров. Злоумышленника уже задержали.Инцидент произошел сегодня. Один из пассажиров потребовал,чтобы самолет полетел в Афганистан. Пилоты были вынуждены изменить курс самолета в районенаселенного пункта Югорск, сообщают представители авиапортала Flightradar24.com."Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчасвозвращается назад. На борту произошел факт хулиганства", – передает ТАСС.На версии захвата настаивают авторы Telegram-канала Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, преступник сидел на на месте 14А. Однако вскоре эту новость опровергли.Экипажу самолетаудалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки. Самолет приземлился в местном аэропорту в 14:18, передает "Говорит Москва".Пассажир уже был задержан. При обыске полицейские не нашли у мужчины оружия. "Задержан, оружия при нем не обнаружили", передает слова собеседника агентства "Интерфакс".Известно, что самолет принадлежит компании "Аэрофлот". Сами представители организации отказались давать какие-либо комментарии. На борту находится 69 пассажиров, в том числеодин ребенок, а также семеро членов экипажа.