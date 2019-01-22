Сотрудники полиции раскрыли кражу сотового телефона.

В середине декабря прошлого года в Отделение МВД России по Селивановскому району поступило заявление от 36-летней жительницы района о том, что у нее похищен мобильный телефон стоимостью 7000 рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи устройства - 29-летний местный житель.Полицейские выяснили, что в день кражи подозреваемый и потерпевшая были в гостях у общих знакомых, где распивали спиртное. Пока женщина общалась с другими людьми, подозреваемый со стола похитил сотовый телефон. Пропажу мобильного устройства потерпевшая обнаружила не сразу и в полицию обратилась только через два дня после произошедшего.Правоохранители определили и отработали круг возможных подозреваемых, в результате чего им удалось установить место сбыта похищенного телефона и задержать злоумышленника.12 января 2018 года в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Похищенный телефон возвращен законной владелице.