Это составляет около 429 тыс пособий для 182 тыс человек.

С 1 января 2025 года жители Владимирской области смогут получать до 5,6 тыс. рублей за один день больничного. Размер пособия увеличен, об этом сообщила пресс-служба регионального отделения социального фонда.В прошлом году по больничным листам было выплачено более 4,6 млрд рублей, что составляет около 429 тыс пособий для 182 тыс человек. Чтобы получить больничный, необходимо быть официально трудоустроенным, индивидуальные предприниматели смогут претендовать на выплату только при условии уплаты страховых взносов.Размер пособия будет зависеть от стажа работы и среднего заработка за предыдущие два года: при стаже 8 лет и более — 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, до 5 лет — 60%.